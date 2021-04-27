Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li vekilin toplu iftara katılması tepki çekti

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların toplu iftar yapmamaları konusunda uyarılacağı bildirilmişti. Genelgeye rağmen AKP Siirt Milletvekili Osman Ören'in, toplu bir iftarda katılması tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 15:28, 27/04/2021
HaberlerGündem
AKP’li vekilin toplu iftara katılması tepki çekti

İçişleri Bakanlığı'nın tüm illere gönderdiği genelgesiyle birlikte vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği duyurulurken, salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verileceği belirtilmişti.

AKP'Lİ VEKİL GENELGEDEKİ UYARIYA RAĞMEN TOPLU İFTARA KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakanlar Kurulu sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında, “Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak” demişti.

Bu açıklamaların üzerine AKP Siirt Milletvekili Osman Ören'in toplu olarak gerçekleşen bir iftarda olması ve corona salgını tedbirlerini hiçe sayması dikkat çekti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yasağa rağmen toplu iftar karesinde yer alan  AKP'li Ören'e  sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

 

AKP Bakanlar Kurulu Corona Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Ramazan Recep Tayyip Erdoğan Siirt sosyal medya