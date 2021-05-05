AKP’liler İçişleri Bakanlığı’nın uyarısını yok saymaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakanlar Kurulu sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında, “Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapılamayacak” demişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların misafir kabul etmemeleri konusunda yapılan uyarılara rağmen AKP'liler genelgeyi yok sayarak aile içi yapılan iftarları katılmaya devam ediyor. AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve partililer genelgeyi hiçe sayarak Keban ilçesinde iftarda bir ailenin evine misafir oldu.

AKP'LİLER BUNU HEP YAPIYOR

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların misafir kabul etmemeleri konusunda uyarılacağı bildirilmişti. Genelgeye rağmen AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın iftarda bir ailenin evine misafir olmuş yine deprem konutlarını incelemek amacıyla Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AKP'li vekil ve yöneticiler depremzede bir ailenin evine iftara katılmış ve toplu fotoğraf çekilmişti. Son olarak ise AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı Keban ilçesinde iftar için bir ailenin evine misafir olarak genelgeyi hiçe saydı.

AKP'Lİ BALIK GENELGEYİ DİKKATE ALMADI

Bir ailenin evinde yaptıkları iftarı da sosyal medya hesabından paylaşan AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Bu akşamki iftarımızda İlçe Belediye Başkanımız Fethiye Atlı ile birlikte Keban’ımızda ikamet eden Yılmaz ailesine misafir olduk. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.