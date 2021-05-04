AKP’liler tam kapanma öncesi lebalep temel atma töreni yapmış

Bursa’da AKP’li Gürsu Belediyesi’nin, tam kapanma öncesinde 26 Nisan’da Kültür Merkezinin temel atma törenini lebalep bir katılımla gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğinin görüldüğü Zafer Meydanı'ndaki temel atma törenine AKP’li 3 milletvekilinin yanı sıra kaymakam, belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar da katılmış.

“KÜLTÜR ALANININDA DA EN ÖNEMLİ YATIRIM”

Gürsu Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Işık, “Gürsumuz'un gelişimi için sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Gürsu'nun en önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür merkezi ihtiyacının giderileceğine dikkat çeken Mustafa Işık, “Hemşehrilerimiz için, Gürsumuz'un tarihinde, kültür harmanı olarak alışılagelmiş Zafer Meydanı'mızda hayata geçirdiğimiz Kültür Merkezimiz, günümüzün kültür harmanı olarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

PROTOKOL VE HALK KATILDI

Tören; AKP Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bülent Hamdi Cingil, meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Gürsu Belediye personeli ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.