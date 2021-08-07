AKP’lileri karşı karşıya getiren yıkım

Konya'da AKP’li Selçuk Belediyesi'nin Çaltı Mahallesi’ndeki hobi bahçelerinin imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılması kararına vatandaşlar isyan etti. AKP’li belediyenin hobi bahçelerini yıkım kararına tepki gösteren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya çağrıda bulundu.

MÜSLÜM EVCİ

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Konya'da AKP'li Selçuklu Belediyesi Çaltı Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinin imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdi.

Bir ay önce hobi bahçelerini yıkmak için bölgeye giden belediyeye ait yıkım ekiplerine vatandaşlar tepki gösterince, AKP'li belediye yıkımı erteledi.

Aradan geçen bir ayın ardından AKP'li belediyeye ait ekipler yıkım için yeniden bölgeye gitti. Hobi bahçesi sahipleri ise bahçelerinin yıkılmaması için bölgeye gelen çok sayıda yıkım ekibi ve zabıtaya karşı direnirken jandarma da bölgede güvenlik önlemi aldı.

“AK PARTİ BUNDAN SONRA BİZDEN ZOR OY ALIR”

20 yıldır AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş belediyenin kararını zulüm olarak değerlendirdi. Emekli olduğunu ve bütün birikimiyle hobi bahçesi satın aldığını söyleyen vatandaş, şöyle konuştu:

*Burada toprakla uğraşıyoruz. Burada torunlarımızı ve çocuklarımızı toprakla buluşturduk. Pandemide bunaldık ve evde psikolojimiz bozuldu. Burada bir hava almak istedik. Burada da Selçuklu Belediyesi bize rahat vermiyor. İnsanlar 40-50 bin liraya konteyner aldı, daha sonra ölü fiyatına sattı ya da kaldırdı.

*Cumhurbaşkanımız merhametli bir insan. Bunları duysa müsaade etmez. Burada arkadaşın birisi benzin dökerek kendini yakacaktı zor aldılar elinden benzin bidonunu. İnsanlara bu zulmü yapmayın. Yarın oy zamanı geldiğinde ne yüzle gelip oy isteyeceksiniz.

*Burada bir vatandaş en az 20 oyu etkileyecek. AK Parti bundan sonra zor oy alır bizden. Bu millet 20 senedir oy veriyor AK Parti'ye. Artık yeter. Bu zulümden başka bir şey değil. Siz yıkın biz yenisi yapacağız. Bizi yıldıramayacaksınız. Suriyelileri bile birinci sınıf vatandaş yaptınız.

“BİZ ÇALMADIK, ÇIRPMADIK BURALARI EKİYORUZ”

Hobi bahçesinin yıkılmasına karşı direnen bir başka vatandaş kendisini ateşe vereceğine ifade ederken, sinir krizi geçiren bir kadın ise, “Selçuklu Belediyesi'ne ne oluyor? Biz ülkemiz için uğraşıyoruz. Biz çalmadık, çırpmadık buraları ekiyoruz. Yeter artık ben bu insanları tutamıyorum. Bu insanlar Mevlana Meydanı'na çıkarsa daha kötü olur” sözleriyle isyan etti.

AKP'Lİ KÜLÜNK'TEN AKP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

Bölgede yaşanan gerginliğin ardından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk ise belediyenin kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. AKP'li Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya çağrıda bulunan Külünk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkan Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşımız ile devletimizin görevlilerini karşı karşıya gelecek zemini hazırlamak son derece eksik bir tutumdur. Ülkemiz salgın ve ardından yangınlar ile mücadele ederken Konya'mızda daha dikkatli davranmak gerektir.”

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