AKP’lileri tam kadro yazan valilik İYİ Parti’lileri görmedi
Çanakkale Valiliği, dün gerçekleşen Bigalı Mehmet Çavuş’un film gösterimi programı ile alakalı internet sitesinden yaptığı bilgilendirmede, programa katılan Eceabat Belediye Başkanı İYİ Parti'li Saim Zileli’nin adına yer vermedi.
Çanakkale Valiliği’nin dün düzenlediği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgesel film gösterimi Çanakkale Seddülbahir Kalesi'nde yapıldı.
İYİ PARTİLİ ZİLELİ YOK SAYILDI
Bigalı Mehmet Çavuş'un film gösterimi programı ile alakalı Çanakkale Valiliği'nin sitesinde yer alan haberde, AKP il başkanı ve AKP’li belediye başkanlarının isimlerine yer verilirken, programa katılan Eceabat Belediye Başkanı İYİ Parti’li Saim Zileli'nin adı yazılmadı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPMADI
Söz konusu haber tepki çekerken, konuyla alakalı resmi kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.