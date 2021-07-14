AKP’linin eşine komşu ilde sınavsız müdür kıyağı

Valilik ve belediyeler, iktidara yakın kişiler için sınavsız geçiş basamağı olmaya devam ediyor. Sivas Belediyesi'nin iştiraklerinden olan ÖZBELSAN'ın Genel Müdürü ve AKP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu'nun eşi Düriye Kuzu, komşu il Tokat'ta, “Valilik Özel Kalem Müdürü” olarak sınavsız işe alındı. Düriye Kuzu burada kısa bir süre çalıştıktan sonra da, “Eş durumundan” tayin isteyip Sivas'a geri döndü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreterliği'nde, memur olarak göreve başladı.

SİYASİLERDEN TEPKİ

Sivas'ta tartışma yaratan bu atamaya DP ve Gelecek Partisi yöneticileri tepki gösterdiler. Tokat Valiliği yetkilileri ise, “Her şey hukuka uygun. Düriye hanım da, buradaki Özel Kalem'de boş kadro olduğu için atandı. İdarelerin böyle yetkileri var” ifadelerini kullandı. Tartışmaların odağındaki ÖZBELSAN'ın Genel Müdürü ve AKP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kuzu eşinin atanmasıyla ilgili SÖZCÜ'nün sorularını yanıtsız bıraktı. Düriye Kuzu, Tokat Valiliği aracılığıyla memur olmadan önce de Ziraat Katılım Bankası'nda Şube Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Ancak Kuzu'nun burada 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olmadığı yeni görev yerinde ise bu hakkı

elde ettiği öğrenildi.