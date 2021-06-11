AKP’nin Gaziantep çatlağında ikinci raunt

Tayyar'ın Kılavuzlu Barajı 4. Kısım Sulama Projesi için 2021 yılında kullanılmak üzere ayrıldığını ileri sürdüğü 80 milyon TL'nin iptal edildiği ile ilgili açıklaması ve buna AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in verdiği yanıtın ardından Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama üzerine tartışma yeni bir boyut kazandı.

Önce, Milletvekili Ali Şahin, Twitter üzerinden “Kılavuzlu Sulama Projemizle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan resmi açıklama Gaziantep kamuoyuna saygıyla duyurulur” başlığıyla DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız imzalı bilgi notunu paylaştı.

MESAJ AYNI, YORUM FARKLI

Ardından ise, Şamil Tayyar, yine Twitter üzerinden Şahin'e cevap nitelikli bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, DSİ Genel Müdürü'nün bilgi notunun yanı sıra, daha önce Kılavuzlu Barajı'nın tanıtımıyla ilgili bir açıklamada yer alan, “2021 yılı için proje ödeneği 80.000.000 TL'dir” yazılı bir paylaşımı etiketleyen Tayyar, “DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız bilgi notu gönderdi. Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım inşaatında (İslahiye Bölümü) 80 milyon ödenek olmadığı iddiamı teyit etti. Oysa, daha önce vardı. 171 milyon ödeneğin tamamı Maraş bölgesinde. Hemşerilerimi hiç yanıltmadım” dedi.

80 MİLYONLUK ÖDENEK TAYYAR'IN İLÇESİNİN

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile MKYK Üyesi Şamil Tayyar arasında sosyal medya üzerinden ortaya çıkan çatlağa, AKP heyetinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyareti sırasında Kılavuzlu Barajı'nın İslahiye' için ayrılan 80 milyon TL ödeneğin iptal edildiğinin ortaya çıktığı iddiaları yol açmıştı.

Aslen Gaziantep'in İslahiye ilçesinden olan Şamil Tayyar'ın, kendi ilçesi için ayrılan ödeneğin iptal edildiği yolundaki açıklamasının ardından Milletvekili Ali Şahin, “Doğru değil vekilim. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Işıkgece ‘Asılsız haber, bütün projelerde olduğu gibi ödenek Kılavuzlu Projesi'nin üzerinde, iş programına bağlı olarak kullanılacak cevabı verdi. DSİ Genel Müdürü Sayın Kaya Yıldız Bey de haberinizle ilgili yalanlamada bulundu” mesajını paylaştı. Bu cevaba ise Tayyar, “Yanıltmışlar sizi. Yanlış bilgiye amel edip, sosyal medya üzerinden yol arkadaşınıza yüklenmek yerine hakikati arasaydınız. DSİ Genel Müdürü de Bakan Bey de bugün söz konusu projede 80 milyon ödenek olmadığını söyledi. Oyuna gelmeyin. Oyunu birlikte bozalım” yanıtı vermişti.