AKP’nin İstanbul politikası rant, talan ve ihanettir

CHP'li Gürsel Tekin, iktidarın “Biz İstanbul’a ihanet ettik” demesine rağmen, son yeşil alanları, İBB'yi devre dışı bırakarak imara açtığını belirtti…

“AKP'nin İstanbul politikası tektir ve hiç değişmez: Rant, talan ve ihanet” diyen Tekin, Marmara Üniversitesi'nin eski Nişantaşı kampüsünün 26 dönümlük arazisinin imar planının iki yıl önce değiştirildiğini hatırlattı. Tekin şunları söyledi:

BİRAZ VİCDANINIZ VARSA

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeni imar planı hazırladı, arazideki ‘üniversite' fonksiyonunu iptal etti. Yerine ‘ticaret ve konut' fonksiyonu getirdi. Alanda yapılacak binaların yüksekliği 10 kat olarak belirlenirken arazi için Emlak Konut ihaleye çıktı. Bu şehrin son ihtiyacı yeni yapılaşmadır.”

İstanbul'da insanların nefes alacağı tüm yeşil alanların satışa çıkarıldığını ifade eden Tekin, “Bu bölgede herhangi bir olumsuzlukta yurttaşların toplanabileceği bir yer var mı? Biraz vicdanınız varsa yeşile dokunmazsınız. Mahallelinin talebi bu arazinin doğal haliyle korumaya alınarak, doğal yaşam parkı, kültür ve spor alanı olarak değerlendirilmesidir. Çevre ve Bakanlığı İstanbul'un planlarından elini çekmelidir” dedi.