AKP’nin kalesi Konya’da ‘lebaleb’ kongrelere tepki: Artık bıçak kemikte

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü haritasında çok yüksek riskli grupta yer alan Konya’da; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler kapılarını müşterilerine açamadı. Uzun süredir kapalı oldukları için zor günler geçiren Konyalı lokanta esnafı geçtiğimiz günlerde Mevlana Meydanı civarında bir araya gelerek masa sandalye yakmıştı. Lokanta esnafının ardından bugün de kafe işletmecileri Meram ilçesinde bulunan Gül Park'ta bir araya geldi.

“ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMAYAN KONYA ESNAFIYIZ”

Bir yıldır işletmeleri kapalı olduğu için borç batağına saplandığını belirten esnaflar, yeterli destek görmediklerinden yakındı. Esnaflar adına konuşma yapan Mehmet Emin Altunses şunları söyledi:

* Bir yıldır bir borç dünyası içinde kendini kaybeden, takati kalmayan Konya esnafı olarak buradayız. Bizler bugün; evinin, ailesinin ve işletmesinin ihtiyaçlarını karşılayamayan, aylardır ‘evime ekmek götüremiyorum' diye isyan eden, ‘çocuğumun yüzüne bakamıyorum, istediğini alamıyorum' diyen, hatta ve hatta pandeminin ülkemizi de etkisi altına almasının ardından devletimizin yardım çağrısına varıyla yoğuyla koşan elindekini avucundakini devletimizin ibanlarına yatıran, kepenk indiren, personeline veda etmek zorunda kalan, evini arabasını satmak zorunda kalan ama yine de direnemeyen, işletmesini yok pahasına devreden, devlet destekli kredi alan sonrada onun faiziyle yeniden dibi gören, kira ödemelerinin yüzde 10'u bile etmeyecek düzeyde kira desteği ile kandırılan, vergisini, stopajını ve sigorta primlerini kesintisiz ödemeye devam eden ama artık dayanarak gücü, tahammülü ve sabrı kalmayan Konya esnafıyız.

“KONGRELERDE BİNLERCE KİŞİNİN TOPLANMASINA ANLAM VEREMİYORUZ”

İşletmeleri kapalı olmasına rağmen AKP'nin binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘lebalep' kongrelere anlam veremediklerini belirten Altunses, şöyle konuştu:

* Geçtiğimiz haftalarda rengarenk bir tablo ile karşılaştık. Bize, ‘sizin iliniz çok riskli, kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız’ dediler, devasa salonlarda lebaleb toplanmalara göz yumdular. Bize, ‘sizin iliniz çok riskli, kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız’ dediler, 16 milyonluk İstanbul’da, 5,5 milyonluk Ankara’da, 4,5 milyonluk İzmir’de kafe ve restoranları açtılar. Peki Konya’da açılmamasının vaka sayılarına ne gibi bir etkisi oldu? Konya’da vaka sayıları düşmedi. Biz, sadece işletmelerimizin açılması noktasında bir fikir beyan etmiyoruz.

Biz, 1 yıldır işletmelerimizin kapalı kalmasına rağmen binlerce kişinin bir arada toplanmasına anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Bugüne kadar sessiz kalmamızın tek maksadı milletimizin sağlığı, devletimizin düzeni iken bu kongreler neden yapıldı? Esnaf karanlığa, vatandaş büyük bir sağlık tehdidine neden mahkum edildi. Bunu bu millete hangi anlayış reva gördü? Hak bekliyoruz, vicdan bekliyoruz ve en önemlisi unutulan o adaleti bekliyoruz.

“ARTIK BIÇAK KEMİKTE”

17 ilde esnafın karanlığa hapsedildiğini belirten Altunses, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* En büyük üç il de dahil olmak üzere ülkemizin hemen her yerinde işletmeler belirli sınırlar çizilerek misafiriyle bir araya gelmektedir. Sadece ve sadece 17 ilde esnaf karanlığa hapsedilmiştir. Özellikle komşu kentlerden Konya'mıza nakledilen Covid-19 hastaları kentimizin pandemi oranlarını bir hayli yükseltmiştir. Bu verilerin de kurbanı olmak istemiyoruz. Hatta, bin cefa içerisinde sefa seyreylemek hiç istemiyoruz.

* Hepimiz, işletmesi açılan illerdeki sınırlamalara uyar şekilde açılmaya razıyız. Biz denetlenmekten endişe etmiyoruz. Ama geleceğimiz için çok endişeliyiz. Gidişat ne kadar kötü desek az gelir. Sebat edecek tahammülümüz kalmamıştır. Artık bıçak kemikte. Yangının ortasına atılmayı reddediyoruz. Destek olunmasını geçtik köstek olunmamasını istiyoruz. İşimizi yapmak istiyoruz. İşletmelerimizin tüm sağlık tedbirleri ve kısıtlamalar dikkate alınarak yeniden açılmasını istiyoruz. Ne kredi istiyoruz ne destek.

“ADALET İSTİYORUZ”

İşletmelerinin açılması çağrısında bulunan bir başka esnaf ise, “Bizim gibi İstanbul'da da vaka sayıları çok yüksek ama orada işletmeler açık. Konya onlara çok oy verdiği için cepte keklik mi sanıyorlar ? Biz orada da iş yerleri kapansın istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Bizim de iş yerlerimiz kontrollü bir şekilde açılsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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