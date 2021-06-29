AKP’nin kalesinde İYİ Parti’ye toplu geçiş

Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde 150 kişi Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan TOZOĞLU katılımıyla düzenlenen törende İYİ Parti'ye üye oldu. Köylüler yıllardır AKP'ye oy verdiklerini ancak son dönemde özellikle tarım konusundaki sorunlara çözüm üretilemediğinden dolayı İYİ Parti'ye üye olduklarını söyledi.

“AKP İKTİDARI ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİNİ HİÇE SAYIYOR”

Törende konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, olası bir seçimde vatandaşın AKP iktidarına gereken dersi vereceğini söyledi. AKP'nin seçmeni çantada keklik gördüğünü söyleyen Yokuş, “3 yıldır köy ve kasabalarımızı geziyorum. Maalesef vatandaşını maraba gibi gören bir iktidar zihniyeti var. Artık Konyalıyı ciddi alan ve sorunlarına çözüm olan bir siyasi iktidar kalmadı. AKP iktidarı çiftçilerimizin emeğini hiçe sayıyor. AKP'nin tarım politikalarına ‘artık yeter' diyen vatandaşlarımız partimize katıldı. AKP iktidarı her seçimde seçmeni çantada keklik gördü. Ama artık o devir kapandı. Vatandaşlarımız kendisinden ve ülke sorunlarından uzaklaşana seçimde gereken dersi verecek” dedi.

“84 MİLYON İNSANIMIZIN OYUNA TALİBİZ”

Türkiye'de 84 milyon vatandaşın oyuna talip olduklarını söyleyen İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ise, “Hizmet etmeyen oy vermeyin. Yakın zamanda biz iktidar olacağız. Eğer biz sizi unutursak siz de bizi unutun. Allah bize size hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Biz 84 milyon insanımızın oyuna talibiz” ifadelerini kullandı.

“2018 SEÇİMLERİNDE PARTİMİZE 5 OY ÇIKMIŞTI”

24 Haziran 2018 seçimlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde İYİ Parti'ye 5 oy çıktığını ifade eden İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ise, “2018 seçimlerinde buradan AK Parti 120 civarı oy almışken partimize yalnızca 5 oy çıkmıştı. Bugün ise köyümüzün muhtarı dahil çok sayıda vatandaşımıza İYİ Parti rozetimizi takacağız. Köyler bizi çağırıyor, millet bizi çağırıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti’ye katılan üyelere Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ve yöneticiler tarafından rozetleri takıldı.