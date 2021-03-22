AKP’nin kongresine İYİ Parti’den 3 isim katılacak

AKP&#8217;nin 24 Mart Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan Kongresi&#8217;ne İYİ Parti&#8217;yi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Dr. Şenol Sunat, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grubu Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu&#8217;nun katılacağı duyuruldu.. İlginizi ÇekebilirİYİ Parti&#039;den Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a istifa ve seçim çağrısı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6329459}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpnin-kongresine-iyi-partiden-3-isim-katilacak-6329459');aip2('newsArticle', {"identifier":6329459,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpnin-kongresine-iyi-partiden-3-isim-katilacak-6329459/","headline":"AKP&#8217;nin kongresine u0130Yu0130 Parti&#8217;den 3 isim katu0131lacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["AKP","\\u00c7ar\\u015famba","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","deprem","Ekonomi","istifa","\\u0130Y\\u0130 Parti","Merkez Bankas\\u0131","Naci A\\u011fbal","se\\u00e7im","TBMM","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/22/iecrop/iyi-parti-depo-1_16_9_1616436925.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-03-22 21:15:54","dateModified":"2021-03-22 21:15:54","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":923}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpnin-kongresine-iyi-partiden-3-isim-katilacak-6329459/');