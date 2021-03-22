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AKP’nin kongresine İYİ Parti’den 3 isim katılacak

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'ne İYİ Parti'den Şenol Sunat, Cihan Paçacı ve Müsavat Dervişoğlu'nun katılacağı duyuruldu.

Güncellenme: 21:15, 22/03/2021
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AKP’nin kongresine İYİ Parti’den 3 isim katılacak

AKP’nin 24 Mart Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan Kongresi’ne İYİ Parti’yi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Dr. Şenol Sunat, Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grubu Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun katılacağı duyuruldu.

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