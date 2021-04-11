AKP’nin paylaşımı tepki çekti: Tam bir çöküş hikayesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates ve soğanların satın alınıp ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi binlerce aileye dağıtılacağı duyuruldu. İlk sevkiyat bugün İstanbul’a yapılırken AKP ilçe başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşım tepki çekti.

“FAKİRİN FUKARANIN EKMEĞİ ÇÖPE GİDECEKTİ”

AKP Çukurova İlçe Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabında bir patates üreticisinin sözlerine yer verildi. Patates üreticisi kadının, “Fakir fukaranın ekmeğini verdi cumhurbaşkanımız. Patateslerimiz çöptü. Kimse yüzüne bakmıyordu tüccarlardan. 150 kuruş verip gidiyorlardı. Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti” dediği duyuldu.

O görüntüler AKP Çukurova tarafından, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile; çiftçinin elinde kalan patates, soğan; bedelsiz olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Böylelikle hem çiftçi, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olunacak” ifadeleriyle paylaşıldı.

AKP Çukurova’nın paylaşımına yanıt veren İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, “Utanmadan bir de AKP Çukurova böyle bir video hazırlatıyor!” diyerek tepkisini dile getirdi.

AKP’NİN PAYLAŞIMINA ‘FAKİRLEŞTİRDİNİZ, ÖVÜNÜYORSUNUZ’ TEPKİLERİ

“Patates neden çiftçinin elinde kaldı?” diye soran bazı vatandaşlar ise AKP’nin paylaşımına şu tepkileri gösterdi:

*İnsanları 1 kg patatese muhtaç edip. Bununla övünecek kadar insanı küçük duruma düşürmesin. Düne kadar bu millete laik gördüğünüz patates -soğan kuyruklarını unutmadık. Fakirleştirip bastırdığınız milleti daha ne kadar küçük düşürebilirsiniz. Yazıklar olsun.

*Çiftçi ürününü satamıyor elinde kalıyor, bu kadar insan da aç. İktidarın 19 yılının eseri.

*20 yıllık AKP iktidarının sonunda, hem aç insanlarımız var, hem ürünü elinde kalan çiftçilerimiz var. Tam bir çöküş hikayesi.

*İşte büyük Türkiye, fakire soğan patates dağıtıyor.

*Biz gece çöpten topluyoruz, siz onları milletvekillerine dağıtın.

BAKAN “YOKSULLUK SORUN OLMAKTAN KALKTI” DEMİŞTİ

İstanbul’da 10 ilçede muhtaç durumdaki 164 bin aileyi tespit edip patates ve soğanları dağıtan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz Aralık ayında TBMM bütçe görüşmelerindeki konuşmasında “Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Biz daha ziyade refahı paylaşmayı ve bu süreçteki acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefleyen bir sosyal yardımı önemsiyoruz. Bir noktada sosyal muhtaçlarımızın yoksullarımızın sayısı artmıyor” demişti.