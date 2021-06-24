Akşener’i kızdıran soru: Benimle ne ilgisi var?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğramıştı.

Ardından Türkkan, muhabire yapılan saldırıyı kınadığını, muhabirin yanında olduğunu ve olayı takip edeceğini belirtmişti. Türkkan, şirketinin genel müdürünün, saldırıya uğrayan muhabiri ziyaret ettiğini, kendisinin de muhabirin babası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

“NASIL BİR AÇIKLAMA ARZU EDİYORSUNUZ?”

Akşener, elinde TRT ve İHA mikrofonu tutan gazetecinin olaya ilişkin düşüncelerini ısrarla sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

“(Lütfü Türkkan) Bununla ilgili tweet attı, ilgili kişi mahkemede… Nasıl bir açıklama yapmamı arzu ediyorsanız söyleyin, onu da ben söyleyeyim.”

“A HABER BİLE OLSA SAYGI GÖSTERMEK LAZIM”

Ardından, gazeteci, “Herhangi bir kınama yapacak mısınız? Aileyi aradınız mı? Kendisiyle görüştünüz mü?” sorularını sordu.

“Ben niye arayacağım aileyi” sözleriyle karşılık veren Akşener şunları söyledi:

* Benimle ne ilgisi var… İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şu an itibariyle tutuklu.

* ‘Doğru bir şey mi, aferin iyi mi yaptı' diyorsanız, hayır, doğru değil. Yanlış. Ama ilgili taraflar bununla ilgili dediler ki, ‘yanlıştır'. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben? Ne yapmamı arzu ediyorsunuz?

* Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Ama yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların, hiç konuşmamış gibi üzerinden gitmek.

* Elbette ki yanlış, elbette ki geçmiş olsun… Elbette ki görevini yapan insanlara, A Haber bile olsa, saygı göstermek lazım. Değil mi?