Akşener: Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edilmek feci bir şey

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın hedefinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyareti vardı. İsmini vermeden ‘gelin hanım' diye hitap ettiği Akşener için “Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor” dedi.

SİYASET YAPMA BİÇİMLERİNİ BENZETTİM

Erdoğan geçen hafta da Akşener’e 250 bin liralık tazminat davası açtı. Bugün FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, şunları söyledi:

– Diktatör sözünü ben sevmiyorum söylemeyi tercih etmiyorum. Bunu Putin için de söylüyorlar. Elinden gelen her şeyi yapan bir anlayış… Dış politikayı iç politika malzemesi yapan, seçmeni kutuplaştıran bir algoritma bu. Bütün hedef o koltuktan kalkmamak. Netanyahu ile siyaset yapma biçimlerini benzettim. Bunun bu kadar çarpıtılacağını düşünemedim.

– Otokrat bir yönetim olarak Netanyahu’yla benzettim. Kızabilir, mahkemeye verebilirsiniz, siyasi söz söylersiniz. Ama kalkıp da bunun bir şehirde saldırı haline dönüştürülmesini kabul edemem. Cumhurbaşkanı tarafından “Bu günler iyi günler” diye tehdit edilmiş olmak feci bir şey.

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