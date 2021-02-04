Akşener, Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamda bulunan Davutoğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener’e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk” dedi.

Akşener ise, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

BABACAN İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i bugün İYİ Parti Genel Merkez’inde ziyaret etmiş, iki lider ortak basın toplantısı düzenlemişti.

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