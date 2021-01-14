Akşener mahkemenin Özdağ kararını yorumladı: Yargı çok hızlı çalıştı, bu çok manidar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın sorunlarını gündemde tutmak amacıyla sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine bugün İstanbul'un Kartal ilçesinde devam etti. Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç kararının mahkeme tarafından iptaline ilişkin şunlar söyledi:

– Partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Bütün yargıyla işi olan, gücü olan insanlara bu konuda inşallah örnek olur bu hızlı karar verme işlemi. Diğer taraftan hatırlarsınız, Sayın Bahçeli’nin bir hızlı yargılama, çok uzun süreli tutuklulukların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu. Demek ki yargı Bahçeli'nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Ama bu arada çok uzun süre dava açılmış, ben başta olmak üzere ifadesi alınmamış insanlar var.

İNŞALLAH BÜTÜN YARGILAMALARDA AYNI ŞEY OLUR

– Kendisinin beş yıldır süren bir davası olduğunu hatırlatan Akşener, “Darısı onun başına. İl Başkanımızın kendi kendine müracaatı var. Orada da demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O yargılamanın da çok hızlı, o soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur” şeklinde konuştu.

İÇ MESELELERİMİZLE VATANDAŞIN MESELELERİNİ ÖRTMEYECEĞİZ

– Parti içi meselelerin ve siyasi tartışmaların vatandaşın gündemi olmadığını vurgulayan Meral Akşener, “Bize bugün aşıyı soran oldu ama onun dışında siyasi partilerin iç bünyesindeki hiçbir konuda bir soru soran esnaf olmadı, bir müşteri olmadı. Daha ilginci; ‘FETÖ'cü', ‘hain', ‘darbeci', en son ‘sözde' meselesi üzerine de bir soru soran olmadı. Bu ikinci gün, bir soru soran olmadı. Dolayısıyla biz kendi iç bünyemizdeki meselelerle vatandaşımızın meselelerini örtmeyeceğiz. Su yolunu bulur, orada bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

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