Akşener: Mansur Yavaş’ın şahsında bizim gibilerin vicdanı harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da Gölbaşı ilçesi esnafını ziyaret etti. Akşener’e ziyareti sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Boğaziçi Üniversitesi protestolarına yönelik yaptığı açıklaması soruldu.

Akşener, “Mansur bey bir baba. Ankara’nın büyükşehir belediye başkanı. Bütün bu süreç içerisinde hep gencin, yaşlının, problemlinin, dezavantajlının yanında durdu. Mansur beyin şahsında bizim gibilerin vicdanı harekete geçti. Elbette takındığı tavrı çok olumlu buluyorum” yanıtını verdi.

MEKTUPLA İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’yu açık mektupla istifaya davet etmişti. Bulu’ya seslenen Yavaş, “Eğer bir kurban verilecekse, akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil, makamınızı kurban verin. Kendinizi ve ülkemizi bu milli görevden mahrum etmeyin ve gecikmeden gereğini yapın. Böylece fedakarlıkla tarih yazmış, yeni bir krizin eşiğindeki ülkemize nefes aldırmış olun” demişti.

Daha sonra ikinci bir mektup daha yazdığını açıklayan Yavaş, “Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım” açıklamasını yapmıştı.