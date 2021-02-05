Akşener: O çocuklara terörist diyemezsin kardeşim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 16 Nisan referandumunun ardından mühürsüz oy pusulalarına ilişkin yaptığı bir açıklama nedeniyle 31 Mart seçiminin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmış, kamu görevlisine hakaret suçlaması yöneltmişti.

Akşener, bu suçlamayla ilgili Ankara Adliyesi’nde ifade verdi. İfadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“CUMHUR İTTİFAKI'NIN BÜTÜN BİRLEŞENLERİNİN TORUNLARI YAŞINDA GENÇLER”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasının ardından yaşananlara ilişkin İYİ Parti'nin tavrının net olduğunu ifade eden Akşener şunları söyledi:

* Bu kişilerin torunları yaşında gencecik çocuklar bunlar hem Sayın Erdoğan'ın hem Sayın Bahçeli'nin ve hepsinin. Cumhur İttifakı'nın bütün birleşenlerinin torunları yaşında gençler.

* İkincisi okul dışından atanmış, bilimsel hırsızlık yaptığı sabit bir kişi. AK Parti'den aday olmuş değerli bir arkadaşsa o zaman neden milletvekili, bakan yapılmamış?

* Niçin o yapılmamış bu yapılmamış ama Boğaziçi Üniversitesi'ne tayin edilmiş. Özelliği ne dışarıdan olması, o geleneğin dışından olması.

* Boğaziçi Üniversitesi'nde AK Parti'ye yakın elbette hoca vardır. AKP'yi beğenen, oy veren, ilkelerine uyan hocalar elbette vardır. Onlardan değil de dışarıdan birinin atanmış olmasına biz dikkatle bakıyoruz. Dolayısıyla gençler, üniversite hocaları buna karşı çıktılar. Demokratik bir hakkı protesto hakkını kullandılar.

* Şimdi siz çok yüksek tondan bağırarak konuştuğunuz zaman bu çocukları bu gençleri dinleme yerine, ‘ne diyorsun kardeşim, oğlum, kızım, ne diyorsun arkadaş?' demek yerine çok üst perdeden bu meseleyi derinleştiren bir dil ve tutum aldığınız zaman provokatörler devreye girer.

* Devleti yöneten muhteremler olarak göreviniz hem burada bulunan sizlerin, bizlerin hem o üniversitedeki protesto yapan çocukların, gençlerin güvenliğini sağlamaktır.

“BİZ NEREYE GİDİYORUZ?”

* Şu anda Türkiye'de yapılan bir ciddiyetsizlik ve cıvıklık olarak değerlendiriyorum. Buradan gerilim ve gerginlik çıkarma ihtiyacı var.

Fakat ben 80 öncesinin talebesiyim Sayın Erdoğan bilmez, diğerleri de bilmez çakıl taşı olan bizdik o zaman. Yani dövüşen bizdik. Kaosu çıkaran kaosun bir parçası olan yönetemez.

* Dolayısıyla bugün bu ülkeyi yöneten muhteremlere diyorum ki bir bu dili terk edin. O çocuklara Cumhurbaşkanı olarak terörist diyemezsin kardeşim.

* Bu bir gündem değiştirme çabası ise de yanlış, o gençlere karşı tutum da yanlış. Buradan bir fayda çıkmaz. Ne arkadaşlara fayda çıkar ne Türkiye'ye fayda çıkar.Fayda çıkmaz. Dolayısıyla o arkadaşı, rektör olarak atanan arkadaşa da istifa et deniliyor.

* Bakın liberalliğiyle meşhur olan o kişinin kendini koyduğu yer çok ilginç ‘bana dokunan devlete dokunmuş olur' diyor. Ya biz nereye gidiyoruz?

“ERGEN”

Akşener sözlerinin devamında şunları söyledi:

* Altı sonu insansın kardeşim, profesörsün. Elbette kendini çok değerli görüyor olabilirsin. Ya ne makammış kardeşim. Bu konuşma biçiminin kimseye faydası yok.

* Ama o gençlerin de onlara sağduyu ve ciddiyetle, dikkatle yaklaşan yaşlı takım olmadığına göre bu ülkeyi yönetenlerin her biri ergen haline dönmüş olduğuna göre, gençler akıllı olmak, dikkatli olmak sizin göreviniz oldu.

* Provokatörlere, provokasyonlara dikkatli olmak sizin göreviniz oldu maalesef. Bin yaşındaki insanların ergen tavrına hayretler içinde kalıyorum.

“AKŞENER İFADE VERDİ”

İfadesine ilişkin de konuşan Meral Akşener, “Haberimizin olmadığı Antalya'da açılan şu meşhur mühürsüz oylarla ilgili konudan dolayı, YSK üyelerinin bunu kabul etmesinden dolayı yaptığım bir eleştiri sebebiyle 2017'de açılmış bir dava. Hiç haberimiz olmadı sonra 31 Mart Seçimleri esnasında hayata geçmiş, iddianame düzenlenmiş. Şimdi talimatlı bir şekilde ifade verdim, Antalya Savcısı'nın talimatı üzerine. Bir başka davam var o da 5 yıl olmuş o da İstanbul'un tekrarlanan 31 Mart Seçimleri esnasında raftan inip, üzerine bir de gizlilik kararı verilmiş. İfademin alınmadığı avukatlarımın ne olduğunu bilmediği, arada bir canım sıkıldıkça, biraz neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman gidip ‘ifademi alın' dilekçesini verdiğim bir davamız daha var. Fakat bu kadar uzun süreden sonra, bu haldır huldur hızın sebebini merak etmekteyim. Geçen haftaki grup konuşmamdaki hanım kızın çıkışından sonra bu hızı da tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.