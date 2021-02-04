Akşener ve Babacan’dan ‘yeni anayasa’ çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkez’inde ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir” sözlerinin ardından gündeme gelen ‘yeni anayasa' tartışmasına ilişkin konuşan liderler şunları söyledi:

AKŞENER: ARKADA BİR HAZIRLIK YOK

* Yeni anayasayla ilgili Sayın Erdoğan konuştuktan sonra konuşanları takip ettiğimde her biri başka bir şey söyledi. Meclis başkanı başka bir şey söyledi.

* Sayın Abdülhamit Gül başka bir şey söyledi. Sayın Bahçeli'nin açıklaması çok başka bir şey söyledi. En minik ortak yani Vatan Partisi Genel Başkanı'nın söylediği çok başka bir şey. Kim neyi söylüyor biz bilmiyoruz ama benim bu yani anayasa ile ilgili dikkat çekmek istediğim başka bir nokta var.

* Partili cumhurbaşkanlığı sistemi 2017'de kabul oldu fakat hukuki zemini vatandaşın seçtiği cumhurbaşkanının, hatta Meclis'in seçtiği cumhurbaşkanının yetkileri çerçevesi içinde. Yemini bile aynı. Dolayısıyla bugün cumhurbaşkanının yaptığı işler o günkü kanunlar üzerinden tanımlandığı zaman bir çoğu hukuk dışı.

* Yani onun o anayasa değişikliğinin hukuki çerçevesi midir bu söylenen? Onu bilmiyoruz. Ama yeni anayasa dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamı taşır ki bunun cevabını almamız gerekiyor. Dolayısıyla anayasayla ilgili neye dair olduğuna yönelik bir durum yok.

* Anladığımız kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyleyip arkada da bir hazırlık yok. Bu da benim şahsi fikrim yine bir yün yumağı attılar insanları bu işe bulaştırıp gariban çiftçinin, aç kalmış bebeğine mama alamayan kadının derdinin konuşulmadığı bir süreç olarak okuyorum.”

BABACAN: ZATEN UYMUYORSUNUZ

* Yeni anayasadan bahseden kişilerin mevcut anayasanın hükümlerine uyan kişiler olması lazım. Oysa ki şu anki hükümet mevcut anayasaya uymuyor.

* Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul etmiyor. Gerekçeli karar açıklamasına bakmışsınızdır. Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi, ‘Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmalıdır' diyor gerekçeli kararda bu ne demek? ‘Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmuyor, Anayasa çiğneniyor' demek.

* Aksi halde niye bunu hatırlatmak zorunda kalsın ki? Anayasa Mahkemesi'nin kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor anayasa.

* Geçenlerde yaşadık Anayasa Mahkemesi karar aldı alt mahkeme ‘ben uymuyorum' dedi. Cumhurbaşkanı da çıkıp ‘uyulmayabilir' dedi. Alt mahkeme buna uymama cesaretini nereden alıyor? Hepimiz öğrenmiş olduk.”

“ONLARIN ANAYASADAN NE ANLADIĞININ BİR ÖNEMİ YOK, UYMUYORLAR ZATEN”

* Yeni anayasadan bahsedenlerin öncelikle hukuka saygılı olduklarını, anayasaya bağlı olduklarını önce bir ortaya koymaları lazım. Aksi halde zaten uymadığınız bir metni değiştirmenin ne alemi var? Zaten uymuyorsunuz ki, zaten gerektiğinde anayasanın dışına çıkıyorsunuz.

* O zaman değiştirmekle neden uğraşıyorsunuz. Bugün memlekette yoksulluk, hayat pahalılığı var. Hükümetin yapması gereken bunlara çözüm üretmek bıraksınlar yeni anayasayı şunu bunu. Onların anayasadan ne anladığının bir önemi yok, uymuyorlar zaten. Uymadıkları bir metni değiştirdikleri bir metni değiştirseler ne, değiştirmeseler ne…

* Öncelikle mevcut anayasaya uyduklarını bir göstersinler, bağlı kaldıklarını göstersinler ondan sonra yeni metin üzerinde çalışsınlar. Tabiki açık fikirlilikle biz yine dinleriz, detayları öğrenmeye çalışırız ama önce iktidar ortakları kendi aralarında ne istediklerine karar versinler biraz çalışsınlar da ondan sonra toplumun önüne çıksınlar.

* Memleketin sorunlarını görmemeleri için vatandaşlarımızın bir zemin hazırlamak asıl sorun bu. Bu oyunlar tutmaz eğer ciddilerse çalışsınlar ortaya somut bir şey koysunlar biz de hep beraber inceleyelim. Gündem değiştirme oyunlarına asla düşmememiz lazım.