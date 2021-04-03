Meral Akşener, Yüksekova’da halay çekti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnafın sorunlarını siyasetin gündemine taşımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere bugün Hakkari'de devam etti.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Boynuna Türk Bayrağı desenli atkı takan Akşener, ziyaretinin ilk durağı olan Yüksekova'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNU KUCAKLAYARAK SEVDİ

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen, onlarla dertleşen Akşener; halay çekti, gitarıyla şarkı söyleyen bir genci dinledi, yanına gelen küçük bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi.