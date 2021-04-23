Akşener’den 23 Nisan mesajı: Onlara borçlandık

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Büyük Türk milleti; Milli iradenin bir kutlu gününü daha yaşıyoruz. 23 Nisan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın, yedi düvele meydan okudukları İstiklal Harbi'nin komuta merkezi olmuş yüce Meclisimizin doğum günüdür. 23 Nisan; yüksek millet iradesini, her tür irade ve gücün üzerinde saymış bir vizyonun, Cumhuriyet yolunda attığı ilk adımdır.

* 23 Nisan; Türk milletinin vereceği her karara selam durabilenlerin, milletin sözünden başka söz, kararından başka karar tanımayanların, milleti “Efendisi” bilenlerin kutlu günüdür.

23 Nisan 1920'de, Anadolu'nun mütevazı kenti, başkentimiz Ankara'da buluşan aziz ecdadımız, yeni Türk Devleti'nin temelini attı. Kaderde ve ülküde ortaklığın bu muhteşem buluşması, sadece bizler için değil, dünya siyaset tarihi için de derslerle doludur.

*İşgal altındaki bir yurttan, tüm dünyaya, Türk Milleti'nin karar ve kararlılığını haykıran 1'inci Meclisin tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

“ONLARA BORÇLANDIK”

* Milli Egemenliğimizin ilanını, geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak armağan eden büyük Atatürk'ün verdiği mesajı anlamak zorundayız. Ecdadımızın canıyla-kanıyla yeniden kazandığı ve bizlere emanet ettiği bu Cennet vatanı, çok daha yükselmiş ve müreffeh bir şekilde, evlatlarımıza teslim etmekle mükellefiz.

* Maalesef pandemi dolayısıyla, çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatamıyoruz. Onlara borçlandık. Her bir evladımızı kucaklıyor, Yüce Allah'tan, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'de yaşamalarını niyaz ediyorum.

* Bu duygu ve düşüncelerle; baş üstünde saydığımız millet iradesini selamlıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.