Akşener’den Bahçeli ve MHP’lilere çok sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir dönem dava yoldaşlığı yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli ve partili arkadaşları tarafından uğradığı cinsiyetçi hakaretleri ve haksızlıkları anlattı.

Akşener, kendisi hakkında sosyal medyada başlatılan ‘Fosforlu Meral’ tagi ilgili olarak şunları söyledi:

* Bahçeli o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım

* Bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. geçen hafta önünüze bakmayın utanıyorsunuz biliyorum, fosforlu Meral diye bir tag çalışması yapıldı.

Bu tag’ın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli, Konya’dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana Fosforlu Cevriye dedi.

FOSFORLU CEVRİYE…

* Konyalı iki genç delege bunu tam da kast edildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye başladım.

* 47 doğumlu sayın Bahçeli’nin hepimizin geçmişte abi dediğimiz Bahçeli’nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye’nin fahişe olmadığını sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım.

* Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde tam bir yıl boyunca bunu söyledi. Sonra sistem yürümeye başladı 19 Haziran’da bir kongre yaptık. Ondan sonra benim 9 aylık erkek torunuma hem de nikâh şahidi olduğu oğlumun çocuğuna nesebi gayri sahih dedi.

* Bunu ifşa ettim ben birilerinin üzerine yıkıldı. Celal Adan isimli İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu bu şahıs döndü hepimize bana, buradaki herkese sizin analarınız belli babalarınız belli değil dedi.

* Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır bu nasıl bir psikolojidir. Metin Bey mahkemeye verdi. Hâkimler o ara Erdoğan’la el sıkışmışlardı ve hâkimler beraat verdiler.

“KERESTE GİBİ YAŞAM FORMLARINA ERKEK DEMEYE MİDEM KALKIYOR”

* Bu devam etti İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Bahçeli çok meraklıdır, hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf karakterlerinin isimlerini kullandı.

* Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün iğrenç olduğunu, her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah’ım. Bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum.