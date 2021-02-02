Akşener’den Erdoğan’a: Bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırla

Partisinin Gençlik Kolları’nın üçüncü kuruluş yıldönümünü kutlamasına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin kuruluş sürecindeki zorlukları hatırlattı. Bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

– Yeni kurulmuş bir parti, sıfırdan başlıyor, ona destek olmak, o yolda yürümek, ona kademelerinde destek olmak, diğer eski partilere göre şartları, kuralları oluşmuş, kurumları oluşmuş siyasi partilere göre daha farklı şansları elde edebileceğinizi düşünebilirsiniz.

– Memleketinize, ülkenize siyasi hizmet açısından böyle bir yolculuğu isteyebilirsiniz. Ama yaşlı başlı insanlar size söylediler; yapamazsınız, ailelerinize söylediler çocuğunuz iş bulamaz kazanamaz, özel sektörde dahi iş bulamaz denildi. Ben o günleri çok acıyla yaşamış bir insanım.

GENÇLERE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ

– Dolayısıyla o korkutulmaya hak etmediğiniz o tutuma dayanamayanlar oldu. Bunu saygıyla karşılıyorum. Biz büyüklerin görevi hangi siyasi görüş olursa olsun hangi hayat felsefesinde yaşıyor olursa olsun o gençlerin önündeki çakı taşlarını, dikenleri ayıklamaktır. Çünkü bundan 20 yıl sonra aynı fikirleri muhafaza edip etmeyeceğinizi bilemeyiz. Hayat, o yolculuk, birebir yaşadığınız tecrübeler çok başka.

– Biz size saygı duymak zorundayız, görüşlerinize saygı duymak, dünyaya bakışınıza saygı duymak zorundayız ama en büyük görevimiz, yürüdüğünüz yoldaki dikenleri, çakıl taşlarını temizlemektir. Bir başka önemli görev biz büyüklere düşen şudur; mentorluk (Daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik etmesine yardımcı olduğu ilişki) diye bildiğiniz bir kavram var.

HERKES Z KUŞAĞI UZMANI OLDU

– Ben bugün iddia ediyorum biz yaştakilerin, önce sayın Erdoğan'a tavsiyem budur, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmayı bir defacık başararak, siz gençlerin kendi partisinin gençleri olsun razıyız tersine mentorluklarını bir görsün bakalım. Sayın Erdoğan'ın tecrübesiyle gençlere mentorluk etme gibi bir görevi var ayrı ama kendisine tavsiyem; bir defacık Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlasın ve o gençlerin mentorluğunu görsün. Z kuşağı gençler diyerek Türkiye'de herkes uzman oldu ama kimse gözünüzün içine bakıp bu genç ne yer ne içer ne düşünür neyle karşılaşır demiyor.

ÜLKEMİZDE LİYAKAT OLMADIĞI İÇİN…

– Bunu öğrenmenin yolu tersine mentorluktur. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Geri dönüp baktığım zaman bizim yaş grupları arasında iş bulma konusundaki rekabet daha kolaydı. Şimdi hangi meslek dalını seçerseniz seçin rekabet feci, ülkemizde liyakat olmadığı için, liyakata değer verilmediği için, kayırmacılık olduğu için iki kere feci. Sizden öğrenmeye hazırız, ben bunu yapıyorum.

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