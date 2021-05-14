Akşener’den Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı: Korkma, sandığı getir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşması sırasında sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayi üretimi ve yeni ihracat rakamları her ay yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz” dedi.

“GETİR SANDIĞI HELALLEŞELİM”

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı:

* Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim.