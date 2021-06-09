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Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Senin şirazen artık iyice kaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Neymiş millet açmış siz de doyuruverin" sözlerine sert tepki gösterdi.

Güncellenme: 14:46, 09/06/2021
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Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Senin şirazen artık iyice kaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada,” Senin şirazen artık iyice kaydı Sayın @RTErdogan Milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Sen hiç merak etme, ilk seçimde seni gönderip insanlarımızı onları mahkum ettiğin bu çileden kurtaracağız. Sen sandığı getir, biz gerisini hallederiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısında, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya’dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Cumhurbaşkanı İYİ Parti Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Twitter
Yayınlanma Tarihi:14:20,