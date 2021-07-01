Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akşener’den Erdoğan’a yanıt: Tahkimcilerin avukatı dedim diye kızmış, ne diyeyim Mahmut mu diyeyim?

Kocaeli'de halka seslenen İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul için şirketlere para vermeyeceğini söyleyen muhalefete uluslararası tahkimi işaret ederek söylediği 'söke söke alırlar' açıklamasına karşılık, "Tahkimcilerin avukatı mısın dedim bana da çok kızmış abi. Arkadaş tahkimcilerin avukatı demiyem de Mahmut mu diyem? Elbette tahkimcilerin avukatısın diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:53, 01/07/2021
HaberlerGündem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Kocaeli'de Gebze, Körfez, Saraylı, Karamürsel ilçelerinde esnafın derdini dinledi.

Akşener, Saraylı ilçesinde bir köy kahvesinde vatandaşla bir araya geldi, çay içti sohbet etti.

Akşener, toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul konusunda iktidara geldiklerinde şirketlere para verilmeyeceğini söyleyen muhalefete verdiği ‘söke söke alırlar’ yanıtına değindi.

“MAHMUT MU DİYEYİM?”

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

* Arkadaş çıktı Kanal İstanbul'la ilgili Sayın Erdoğan çıktı dedi ya, bizim söylediğimize, biz, Çinlilere, biz Batılılara, biz finans çevrelerine ve beşli çeteye dedik ki; bakın biz iktidara geliyoruz kesinlikle buranın ihalesine girmeyin beş kuruş ödemeyiz.

* Abi çıktı dedi ki, bunlar bunu söylüyor ama o tahkim sebebi ile söke söke alırlar, bizden alırlarmış. Biz dediği sizsiniz, Allah'a şükürler olsun adam bizi siz görüyor, çok memnun olduk biz bu işe.

* Bu arada sen söke söke alırız diyorsun tahkimcilerin avukatı mısın dedim bana da çok kızmış abi. Arkadaş tahkimcilerin avukatı demiyem de Mahmut mu diyem? Elbette tahkimcilerin avukatısın diyeceğim.

İlginizi ÇekebilirErdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklamasıErdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
AKP Çay Cumhurbaşkanı eylem istanbul İYİ Parti Kanal İstanbul Karamürsel Kocaeli Meral Akşener para Recep Tayyip Erdoğan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:18:41,