Akşener’den Erdoğan’ın ‘müjdesine’ tepki: İhtiyacı bile gidermiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmeninin daha atamasının yapılacağını Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde duyurdu.

Kamuoyunun beklentisi olan 60 bin atamanın karşılanmaması sosyal medyanın gündemine ‘Kaybeden 60 bin olmayacak’ etiketiyle girdi.

Sosyal medya kampanyasına birçok siyasetçi de destek vererek, Erdoğan’ın ‘müjdesini’ eleştirdi.

SİYASETÇİLERDEN MÜJDE ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın atama duyurusuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sayın Erdoğan öğretmen ihtiyacına ve atanamayan öğretmen sayısına bakmadan; 20 bin öğretmen atamasını müjde olarak duyuruyor. Bu sayı atanamayan öğretmenlere çare olmuyor, ihtiyacı bile gidermiyor” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ise, “140 bine yakın öğretmen açığı olduğu Sayıştay Raporlarıyla sabitken 20 bin atamayı müjde diye duyurmak atama bekleyen öğretmenlerimize haksızlıktır!” diye tepkisini gösterdi.

“BU İKTİDAR HAPİSHANEYE KAMPÜS DİYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Önce üniversiteler kampüstü, bu iktidar hapishaneye kampüs diyor! Abdülhamit Gül, 13 bin gardiyan-infaz memuru-mübaşir alımını müjdelerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atanamayan yüz binlerce öğretmene müjdesi ise 20 bin! Okul boş, öğretmen yok, cezaevi kampüsleri dolu!” eleştirisinde bulundu.

“138 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞI VAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Raporu'nda 10 kentte 138 bin öğretmen açığı olduğunu belirtirken, 20 bin öğretmen atamasını müjde diye sunuyorlar. Söz verdiğiniz 60 bin atama bile ihtiyacın yarısı kadar” dedi.