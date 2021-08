Akşener’den mülteci açıklaması: Yönetenler kulağının üzerine yatmış durumda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afgan mültecilere yönelik konuştu. Akşener, "Biz bu insanları ne yapacağız? Sayın Erdoğan bunları Batı’ya karşı şantaj malzemesi olarak kullandığını zannediyor da yemiyorlar, yemez batılı. Şimdi çok derin bir sorun bu. Vatandaş farkında ama yönetenler kulağının üzerine yatmış durumda" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın Merkez İlçe Kadınlar Pazarı'nı ziyaret etti. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, mülteci sorunu ve orman yangınlarında belediyelerin gündeme gelmesine ilişkin konuştu.

“HAYAT ÇOK ZORLAŞTI”

İlk olarak pazarcı esnafını ziyaret eden Akşener, esnafa işlerin nasıl gittiğini sordu, esnaf şu yanıtı verdi:

“Zar zor idare ediyoruz başkanım. Hayat çok zorlaştı. Kimsede para yok, müşterinin alım gücü yok.”

“ERDOĞAN BUNLARI BATI'YA KARŞI ŞANTAJ MALZEMESİ OLARAK KULLANDIĞINI ZANNEDİYOR DA YEMİYORLAR”

Akşener'e mülteciler konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine şöyle yanıt verdi:

“Biz bu insanları ne yapacağız? Sayın Erdoğan bunları Batı'ya karşı şantaj malzemesi olarak kullandığını zannediyor da yemiyorlar, yemez batılı. Şimdi arkasından Afganlar gelmeye başladı. Afganlarla ilgili dedikodu şu, benim resmi bir bilgim olmadığı için dedikodu anlamında söylüyorum. Doğru da olabilir yanlış da olabilir. Bunlar Taliban'a karşı Amerikalılarla savaşmış, gelen Afganların Amerikalılar tarafından Türkiye'ye ‘al kardeş bunu' denildiği. Ya arkadaş seninle savaşmış Taliban'a karşı al ülkene. Amerikaya al. Bir tarafta insanlar var sayıları gittikçe artıyor, demografimizi değiştirecek şekilde artıyor. Diğer taraftan ucuz çalıştırılıyor, gençler işsiz. Ben 2 yıl evvel Sayın Erdoğan'a, ‘Sen hani burnum düşse almıyorum modelindeysen eğer, gönderin beni devlet adına Esat'a, can güvenliğini de sağlayalım bu insanlar gitsin memletine' dedim. Şimdi çok derin bir sorun bu. Vatandaş farkında ama yönetenler kulağının üzerine yatmış durumda.”

“TEK KİŞİYE YANLIŞ BİLGİ VERİP YANLIŞ SÖZ SÖYLETTİRİLDİĞİNİZDE REZİL OLURUZ BİZ, NİTEKİM ÖYLE OLDU”

Bir basın mensubunun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen ormana yangınlarıyla ilgili, yerleşim yerlerindeki yangını söndürmekle ilgili belediyelerin mükellef olduğunu söyledi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?” sorusuna ise Akşener şu yanıtı verdi:

“Sayın Erdoğan aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir insan. Onların döneminde pek çok yasa çıktı. Yanlış bir bilgi verilmiş kendisine yani siyaset yapılır hay hay. Alıştık biz fakat Cumhurbaşkanı her şeyi bilmek zorunda değil, değişen kanunları takip etmek durumunda değil çerçevesini bilir gerisini bilmeyebilir. Ya arkadaş böyle bir şey söylettirilir mi? Bir ülkenin hele partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğu her bir konunun, Cumhurbaşkanının iki dudağının arasına sıkıştırıldığı bir yönetim sistemi içerisinde o tek kişiye yanlış bilgi verip yanlış söz söylettirildiğinizde rezil oluruz biz, nitekim öyle oldu. Öyle bir durum yok bu yanlış bilgi. Yangının söndürülmesinin eksikliği tartışılmasın diye özellikle pelikan tayfasından PKK'ya dair imalar çıktı. Eğer PKK mensubu kişiler kundaklamışsa devlet bunu çok hızlı araştırıp kamuoyu ile paylaşmalıdır. Çünkü gerçekten kundaksa ve bir terör örgütü mensubu tarafından yapılmışsa, kişiyi yakalarsınız ayrı ama esas o kısmı sizinle paylaşıldığı zaman o dikkatle bakarsınız her ağaç bölgesine. Veya kendiliğinden çıkmışsa o da olabilir Kızılçam'ın böyle bir yönü olduğunu söylüyorlar aşırı sıcakta ben ziraatçi değilim. Bu da başka bir şey. Yani bunun devleti yönetenler tarafından araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor.”