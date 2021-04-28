Akşener’den Ömer Çelik’e: Bu kadar çarptırmak zavallılığın karşılığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden’a verdiği cevabı eleştirerek, “Vatandaşlarımızın gözü kulağı sayın Erdoğan'a çevrildi. Bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş” ifadelerini kullanmıştı.

“HUSUMET CEPHESİ” DEDİ

Ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener’in sözlerini kınadıklarını ifade ederek, “Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı. Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir” dedi.

AKŞENER’DEN SERT YANIT

Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ziyareti sonrasında ortak basın açıklaması sırasında Ömer Çelik'in kendisine yönelik açıklamasının sorulması üzerine şunları söyledi:

* Anlama özürlü ki ben Sayın Ömer Çelik'i cin gibi bir adam olarak tanırım; eski de tanırım cin gibidir. Dolayısıyla kader utansın, şartlar böyle getiriyor ne yapsın? Açık net konuşulmuş bir konuyu bu kadar çarptırmak zavallılığın karşılığıdır. Biz ‘geri adım at Sayın Erdoğan' demedik. Ben bugün çok net bir şey söyledim.

* Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşlarının dış dünyaya karşı güçlü olabilmesinin yolu, muhalefeti de davet ettikleri bir memleket masasının kurulması bir kere daha söyledim. Bunun neresinde kınanacak bir şey varmış? Ama geçen defa Kurban Bayramı'nda da yine böyle bir problem zincirinin üzerine bunu teklif ettiğimde yine sayın Ömer Çelik en tumturaklı sözlerle kınamıştı. Küçük ortak da aynı şekilde, minnoş ortak hepten kınamıştı. Dolayısıyla yine kınamışlar rutin algoritma devrede. Benim için problem yok.

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