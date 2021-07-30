Akşener’den Pakdemirli’ye sert tepki: Beceriksizlikte bir dünya markası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz" ifadelerini kullandı.

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Akşener grup toplantısından videosunu paylaşarak, “Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'nı geçen sene de uyarmıştım. Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun…” ifadelerini kullandı.

Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı'nı geçen sene de uyarmıştım. Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun… pic.twitter.com/R0WIzvaM6l — Meral Akşener (@meral_aksener) July 30, 2021