Akşener’den TBMM TV yanıtı: Milletin sesini orada keserler, burada kesemezler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Doğu Türkistan’dan gelen Nursimangül Abdurraşid’i kürsüye çıkardığı sırada TBMM TV’nin yayından çıkmasıyla ilgili bir soruyu Adapazarı’nda esnaf ziyareti sırasında yanıtladı.

“O KÜRSÜ ESASINDA MİLLETİN”

Akşener, şunları söyledi:

* Milletin sesini orada keserler, burada kesemezler. O çok vicdani bir şeydir. O kürsü esasında milletin, sizlerindir.

* Su görünce teyemmüm bozulur derler. Doğru mu? Aslı sizsiniz, biz vekiliyiz.

* O kürsünün sahibi de aslı, yani millettir. Benimkini kesseler o kadar problem değil.

* Ama sahibini, aslını keserseniz onun da cevabını yarın alırsınız.

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