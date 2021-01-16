Akşener’e dert yandı: Her yerden icralık olduk, çaresiziz…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bayrampaşa’daki esnaf ziyaretinin ardından Gaziosmanpaşa’ya geçti. Burada da esnafları ziyaret eden Akşener’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“EVLİLİK ALYANSINI SATANLAR VAR”

Bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, işlerin nasıl olduğunu sordu. Kuyumcu esnafı ise işlerin kötü durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Her şeyin başı ekonomi, istikrarlı ekonomi. Bize bugün bir hanımefendi evlilik alyansını sattı. Ne gibi bir duruma geleceksiniz de alyansınızı satacaksınız. Kadın geliyor bozduruyor bir haftalık çarşı pazar ihtiyacını görüyor. Bu ülkenin ekonomisi bu”

“HER YERDEN İCRALIK OLDUK”

Akşener’i görerek yanına gelen bir kadın ise eşinin müzisyen olduğunu ve pandemi nedeniyle çalışamadığını söyleyerek dert yandı. Borçlarının biriktiğini belirten vatandaş, “Benim eşim müzisyen pandemi oldu olalı eşim çalışmıyor. Borçlar, harçlar hiçbir şeyi ödeyemeyecek hale geldik. Kiralarım dolu, faturalarım dolu, her yerden icralık olduk. Yani ya eşimle birlikte şu dönemde ceza evine gireceğiz, ya da artık çaresiziz… Pandemi döneminden beri biz hiçbir şekilde yardım alamadık. Ne bir evim var, ne bir mal varlığım var, ne bir yatırımım var. Kiracı bir insanım, kiralarımı veremiyorum, ev sahibim beni evden atacak.” dedi.