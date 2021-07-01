Akşener’in ziyaret ettiği esnaf gözyaşlarına hakim olamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in memleket gezileri kapmasında Kocaeli'ne geldi. Akşener'e, gezide Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, bölge il ve ilçe başkanları eşlik etti.

“BU ÜLKE BİZİM, GİDECEK YERİMİZ YOK”

Akşener, ilk olarak Gebze ilçesine giderek buradaki esnafla sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. Bir giyim dükkanına giren Akşener’e esnaf, “Yaklaşık bir buçuk yıldır dükkanımızı sürekli aç, kapa yapmak zorunda kaldığımız için diğer tüm esnaflar gibi sıkıntılı süreçler geçirdik. Şimdi tamamen açıldık ümit ediyorum ki işlerimiz iyi olur. Bu ülke bizim, gidecek yerimiz yok. Biz para kazanalım ki istihdam yaratalım, vergi ödeyelim ülkemiz kalkınsın. Eğer istihdamda bir eksikliğimiz varsa bu da tüm Türkiye'nin sorunudur” dedi.

ESNAF GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Akşener daha sonra bir çiçekçi dükkanını ziyaret etti. Pandemiden dolayı 2 senedir zorluklar yaşadığını ama mücadele etmeye devam ettiğini söyleyen çiçekçi esnafı, “Burada toplam 7 kişi çalışıyor, burası kira. Benim annem babam var onlara bakmak zorundayım. Zor geçiniyoruz. Eti sadece Kurban Bayramı’ndan Kurban Bayramı’na alıyoruz” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı. Akşener, esnafa sarılarak teselli etmeye çalıştı.