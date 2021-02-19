Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan ilgili maddeler gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar başvurularını şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir.

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