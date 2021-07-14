Aldatıldığından şüphelenen kadın kocasını sırtından bıçakladı

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde eşinin kendini aldattığından şüphelenen kadın, eşiyle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinir krizi geçiren kadın, eşini sırtından bıçakladı. Kavganın seslerini duyan çevre sakinleri, olayı polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, yerde bıçaklanmış halde bulunan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.