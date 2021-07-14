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Aldatıldığından şüphelenen kadın kocasını sırtından bıçakladı

İstanbul Esenyurt’ta aldattığını düşünen bir kadın, yaşanan tartışmada kocasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan adam hayatını kaybederken kadın polisler tarafından gözaltına alındı.

Güncellenme: 10:50, 14/07/2021
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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde eşinin kendini aldattığından şüphelenen kadın, eşiyle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinir krizi geçiren kadın, eşini sırtından bıçakladı. Kavganın seslerini duyan çevre sakinleri, olayı polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, yerde bıçaklanmış halde bulunan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt Haber istanbul Kadın Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:10:26,