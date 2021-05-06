Aldığı yeni otomobil canından etti

37 yaşındaki Ali Yüksel, Trabzon’dan yeni aldığı otomobiliyle memleketi Yozgat’a dönüşü sırasında, Ünye ilçesi Kocuklu Mahallesi Çevre Yolu mevkisinde park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü Ali Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde özel bir şirkete ait TIR’ın sürücüsünün ise Ünye’den yüklediği malzemeleri getirirken yol kenarında dinlenmek için aracını durdurduğu öğrenildi. Yaşanan feci kaza sonrası TIR sürücüsü büyük bir şok yaşadı.

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından ceset, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma inceleme başlattı. İHA

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