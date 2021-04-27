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ALES ertelendi mi? ÖSYM’den ALES sınavı açıklaması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak adaylar ile yanlarında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlilerinin sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:16, 27/04/2021
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ALES ertelendi mi? ÖSYM’den ALES sınavı açıklaması

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

* İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

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