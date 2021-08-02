Alevlerin önü alınamıyor: Gündoğmuş tahliye ediliyor

Antalya Manavgat’ta 6 gün önce dört ayrı noktadan başlayan yangın komşu ilçe Gündoğmuş’a kadar ulaştı. İlçe merkezi yangın nedeniyle tamamen tahliye ediliyor.

İSMAIL AKIN

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Antalya’da alevlerin ilçe merkezine yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli, Gündoğmuş'un tahliye edilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Bölge halkı ise Gündoğmuş'un kaderine terk edildiğini ifade ederek, havadan müdahalenin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Önceki gün Gündoğmuş ilçesi Narağacı, Çayırözü, Ümitli, dün Senir mahalleleri boşaltıldı, bugün ise Karaisalı Mahallesi'nin boşaltıldığı öğrenildi.

Yangının Ümitli Mahallesi'ne 300 metre yaklaştığı ve bölgedeki evler için yangın söndürme tüpü istendiği ifade ediliyor. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “Manavgat Gündoğmuş’un tahliyesi söz konusu, Köyceğiz yangını önemli ve yaygın, ama yerleşim yerlerinden uzak, Milas’taki Termik Santral’de şimdilik bir problem görünmüyor” demişti.

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