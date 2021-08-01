Alevlerin sardığı Bayır köyünden tahliye anı görüntülendi

Marmaris'te Bayır köyüne yangınların ulaşmasıyla denizden tahliyeler başladı. Bir vatandaş saat 19.20 civarında Bayır köyünden tekneyle ayrılırken o anları kameraya aldı.

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“Denizin ortasında üstümüze kül yağıyor. Döndüğümüzde ne bulacağız bilmiyoruz” diyen vatandaş, “Şu an Çiftlik koyu Bayır Mahallesi'nden çıktık. Gelen helikopter 15-20 dakika çalıştı. Diğer yerler kötüydü ama burası kurtarılabilecek boyuttaydı. Rüzgar lehimize esiyordu. Yarım saatlik bir çalışmayla bütün koyun kurtulmuş olması mümkündü. Her yerin acısını paylaşmakla birlikte asıl isyan ettiğimiz nokta bu oldu. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.

Alevlerin ve gün batımının etkisiyle gökyüzünün kızıla büründüğü görüntüye yansıdı.