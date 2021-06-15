Ali Babacan: 12 dakika derdini anlatabilmek için aylardır bekliyor ülkemin Cumhurbaşkanı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın izlediği dış politika üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstererek, ”Amerika’da seçilen başkan 5 ay sizi telefon kuyruğunda bekletiyor siz yine ordasınız demek ki başarı kadrolardaydı. İşin uzmanlarıyla çalışmıyor artık. ‘Ben, ben’ demeyeceksin diyen kendisi bunu yapan kendisi. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sandığı için bu durumda” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin 1. Olağan Kongresi’nde NATO Zirvesini değerlendirerek AKP hükümetinin dış politikasını ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Babacan, ”Amerika’da seçilen başkan 5 ay sizi telefon kuyruğunda bekletiyor siz yine ordasınız demek ki başarı kadrolardaydı. Erdoğan, işin uzmanlarıyla çalışmıyor artık. ‘Ben, ben’ demeyeceksin diyen kendisi bunu yapan kendisi. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sandığı için bu durumda” dedi.

“S-400’LERİN KAPAĞINI AÇTI, SONRA KAPATTILAR”

Babacan, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Dışişleri’nde kaybet kaybet noktasına gelmiş durumda. Türkiye S-400 için 2.5 milyar dolar ödedi. Kapağını açtılar daha ağır yaptırımlar gelir diye kapadılar. Bu mu millilik, yerlilik? Hamasetle kavgayla politika yürütülmez. Parayı kaybet, Dışişleri kaybet, uçakları kaybet. Bunlar işte kaybet kaybet politikası.

* Sayın Erdoğan Mısır Devlet Başkanı için ‘darbeci sisi, zalim sisi’ demedi mi? Şimdi ne oldu? Bakın onların devlet yetkilileri bize gelmiyor. Biz onların yanına gidiyoruz. Mısır ile aranı bozarken aklın neredeydi? ‘Zulüm kokan Mısırla dost olmamız mümkün değil’ diyen sen değil miydin? Erdoğan televizyondaki gözyaşlarını, Rabia deyişlerini de unutuyor.

”LAF ÜRETMEKTEDN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR”

Babacan’ın açıklamaları şu şekilde:

* Sayın Erdoğan, Bahçeli’ye ‘Mısırdaki darbe sizin içinize sindi mi’ diye sormuştunuz, unuttunuz mu? Zikzak var U dönüşü var. Aynı U dönüşlerini Amerika ilişkilerinde de gördük. Türkiye Cumhuriyeti başka ülkelerin seçimlerinde taraf olmazdı, başka ülkelerin iç siyasetine karışmazdı. Filistin davası hiçbir zaman bu kadar sahipsiz kalmamıştı. Artık batı basını bile İsrail’in zulmünü haber yapıyor ama Türkiye bol bol konuşuyor. Ne diyor telefon diplomasisi yaptık.

* Kimi kime şikayet ediyorsun. Şu anda laf üretmekten başka hiçbir şey yapamıyorlar. İstikrarlı ve kararlı bir dış politikanız olmazsa kimseye söz geçiremezsiniz. Dün mevcut Amerika yönetimiyle 5 ay sonra görüştüler. Kasım seçiminden sonra Amerikan seçiminin tebriği için telefon kuyruğuna girdiler. Nisan’da Amerika’dan soykırım açıklaması geldi. Dış ilişkileri yıllarca naralar atarak kendinizi düşman ederseniz bu duruma düşersiniz.

“BİZİM AKILCI POLİTİKAMIZ SAYESİNDE ‘ONE MİNUTE’ DİYEBİLİYORDUNUZ”

* Dün NATO Zirvesi'nde 48 dakika görüştüler ama özü 24 dakikadır. Yarısı tercüme at kaldı 24; 12 dakika sen, 12 dakika karşındaki. Kaba hesapla 12 dakika. Hesap basit yani. 12 dakika derdini yüz yüze anlatabilmek için aylardır bekliyor ülkemin Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan; bizim o akılcı, rasyonel dış politikamız sayesinde oluşturduğumuz güçlü ekonomik yapı sayesinde bir zamanlar, ‘one minute’ diyebiliyordunuz. Şimdi ise kendisinin dediği gibi ancak ‘lafa gelince’ konuşmak zorunda kalıyor.

”SAYIN ERDOĞAN SÖZLERİNİN KIYMETİ OLSUN Kİ, BİRİRLERİ SİZİ DİNLESİN ”

* Amerika’da seçilen başkan Biden 5 ay sizi telefon kuyruğunda bekletiyor siz yine ordasınız demek ki başarı kadrolardaydı. İşin uzmanlarıyla çalışmıyor artık. ‘Ben, ben’ demeyeceksin diyen kendisi bunu yapan kendisi. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sandığı için bu durumda. Sayın Erdoğan sözlerinizin kıymeti olsun ki birileri sizi dinlesin.

* Gerçek dış politika ne demektir? Dış politika demek diplomasi, siyasi diyalog kurmak, problemleri konuşarak çözmek, barışçıl yolu izlemek, düşmanları azaltmak dostları çoğaltmak demektir. NE Oldu Suriye’de hesapsızlık, kitapsızlık. 32 şehit verdik sonrasında Sayın Erdoğan Moskova’ya gitti. Bizim hedeflediğimiz Türkiye bu değil. Bu ülkenin dış politikası birilerinin şahsi duruşu yüzünden heba edilemez.

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