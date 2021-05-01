Ali Babacan: Bana ‘fren Ali’ derlerdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan programın tasarrufla ilgili bölümünü ise sosyal medya hesabından paylaştı.

“DEFALARCA MOBİLYA DEĞİŞTİRMEYİ BİLMEZ MİYDİM?”

Hazine Bakanı olduğu dönemde aldığı tasarruf tedbirlerini anlatan Ali Babacan, 11 yıllık bakanlığı döneminde makam odasındaki mobilyaları değiştirmediğini ifade etti. Babacan şunları söyledi:

* 11 yıl Hazine Bakanlığı yaptım. Hazine'deki makam odamdaki mobilya neyse devrettiğim günkü mobilya aynı gün oldu. Defalarca mobilya değiştirmeyi bilmez miydim?

* Şu mobilyanın iskeleti durdu, kumaşı yıprandığı için sadece kumaşını değiştirttim ben biliyor musunuz? Bunu Hazine Bakanı olarak böyle yönettim. Niye? Tasarruf ruhunu yukarıdan aşağıya bütün sistem görsün diye.

“FREN ALİ DİYORLARDI”

Fotokopi kağıtlarının iki yüzünün de kullanılması için genelge çıkarttıklarını ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

* Bizim Hazine'de genelge yayınladık, A4 kağıtlarının önünü de arkasını da kullanacaksınız dedik. Sadece baskı yaparken kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın dedik. Bunun genelgesini yayınladık.

* Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de şöyle kızarlardı, ‘Ali para harcatmıyor' derlerdi. Fren Ali diyorlardı. Niye? İyi günlerde tasarruf edeceksiniz ki kötü günler geldiğinde harcayacak paranız olsun.

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