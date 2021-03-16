Ali Babacan bir soru sordu, bin ah işitti

Geçtiğimiz gün Diyarbakır’da 1. Olağan Bağlar İlçe Kongresi'ne katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ilçede esnaf ziyaretlerinden görüntüler paylaşıldı.

VERGİ MUAFİYETİNİ SORDU, ‘DAHA VERGİMİ ÖDEYEMEDİM’ YANITINI ALDI

“İşler iyi mi?” diye soran Babacan’a, “Hiç iyi değil. Bitme noktasına geldik. Kiramızı veremiyoruz” yanıtını veren bakkal esnafı, “Her köşede büyük sermayeyi desteklediler. Her yerde o zincirleri açtılar. Bizi zaten tamamen bitirdi. Bu yasaklar da daha çok etkiledi bizi. Verdikleri kredileri ödeyemiyoruz. Ayın 30’unda kiramı göndermem gerekirken daha bugün gönderdim. Devletin kira yardımında bakkallara marketlere bir şey yok. Kahvehanelere, berberlere veriyorlar. O verdikleri bin lira da onlara çare olmuyor” diye konuştu.

Babacan, bakkal esnafına ekonomi reformunu hatırlattı; “Esnafa vergi muafiyeti getirmişler, siz o kapsama giriyor musunuz?” diye sordu. Esnaf, “Daha haberimiz yok. Ben daha vergimi bile ödeyememişim” yanıtını verdi.

“ZENGİNE TIKLIM TIKLIM…”

Babacan’a isyan eden bir başka esnaf ise, AKP’lilerin ‘lebaleb’ kongrelerini hatırlattı. Esnaf, “Kendileri kongre yaptığı zaman ‘kongremiz tıklım tıklım’ diyorlar. Zenginlere tıklım tıklım fakire içerde oturmak yüzde 50 yasak” dedi.

“Vatandaş coronadan değil açlıktan ölüyor” diye devam eden esnaf, “İşsizlik had safhada. Özellike Diyarbakır’da. Üniversite okumuş adam sebze satıyor. Muhalefet bunları dile getirip baskı yapsın. Zenginin yanında garibanı ezmek olmaz” diye konuştu.

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