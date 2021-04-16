Ali Babacan: Çözüm açık, güçlendirilmiş parlamenter sistem

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik istikrarsızlığa dikkat çektiği sosyal medya paylaşımında ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ vurgusu yaptı.
Babacan, ekonomik istikrarsızlığı şu sözlerle özetledi:
* “İstikrar gelecek” dediler, kalmadı. “Yetkiyi verin faiz ve enflasyon düşecek” dediler, ikisi de yükseldi. “Demokrasi güçlenecek” dediler, zayıfladı. 4 yıl önce bugün değişen anayasa ile gelen sistemin sonucu: Zarar, Zarar, Zarar.
Babacan, “Çözüm açık: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyerek paylaşımını sonlandırdı.