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Ali Babacan: Çözüm açık, güçlendirilmiş parlamenter sistem

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile zarar edildiğini vurguladığı açıklamasında, "Çözüm açık: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:26, 16/04/2021
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Ali Babacan: Çözüm açık, güçlendirilmiş parlamenter sistem

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik istikrarsızlığa dikkat çektiği sosyal medya paylaşımında ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ vurgusu yaptı.

Babacan, ekonomik istikrarsızlığı şu sözlerle özetledi:

* “İstikrar gelecek” dediler, kalmadı. “Yetkiyi verin faiz ve enflasyon düşecek” dediler, ikisi de yükseldi. “Demokrasi güçlenecek” dediler, zayıfladı. 4 yıl önce bugün değişen anayasa ile gelen sistemin sonucu: Zarar, Zarar, Zarar.

Babacan, “Çözüm açık: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyerek paylaşımını sonlandırdı.

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