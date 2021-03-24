Ali Babacan: Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu

Mersin'de Erdemli ilçe kongresinde de iktidarı sert bir dille eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilçenin cadde ve sokaklarında da esnafın sorunlarını dinledi.

Kongrede yaptığı konuşmada Babacan, son günlerde ülkede yaşanılanların kâbus olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Bu kâbustan uyandığımızda huzurlu mutlu kadınlar göreceğiz. Bu kâbustan uyandığımızda gençlerimizin eli ekmek tutacak. Gençlerimiz yarın için heyecanlanacak. Bu kâbustan uyandığımızda öyle 3-5 kişi değil topyekûn zenginleşen bir Türkiye göreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kâbustan nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız biliyor musunuz?

*Huzur ve eşitlik içinde bir arada yaşayan Türkiye'ye, işçinin emekçinin çiftçinin sanayicinin yüzünün güldüğü bir Türkiye'ye uyanacağız. Ayağa kalkan konuşan ve çözüme inanan bir Türkiye'ye uyanacağız adalete uyanacağız herkesin eşit hakları olduğu Türkiye'ye uyanacağız insanını seven bir insan bir Türkiye'ye uyanacağız.

*Çocuklarımızın en iyi eğitimleri aldığı anne babalarının huzurlu başını yastığa huzurlu bir Türkiye'ye uyanacağız. Esnafın huzur içinde dükkânı açtığı, ailesini rahatça geçindirdiği bir Türkiye'ye uyanacağız. Adalete inana bir Türkiye'ye uyanacağız. Hep birlikte kazanan bir Türkiye'ye uyanacağız.

“BAŞKAN DEĞİŞTİ DE NE OLDU?”

Keyfi kararların bu memlekete büyük zararı olduğunun altını çizen Babacan şöyle devam etti:

*Peki, Merkez Bankası Başkanı değişti de ne oldu? Ciddi bir güven ve belirsizlik oluştu şu anda Türkiye'de. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden bu yana üçüncü büyük döviz krizini yaşıyor ülke. Ve bu döviz krizi niye oluştu? Siz Merkez Bankası'na kafanıza göre müdahale ederseniz, böyle keyfi hareket ederseniz bu problem çıkar, böyle bir kriz çıkar, kafanıza esti diye Merkez Bankası başkanını değiştiremezsiniz.

*Birçok merkez bankası başkanı gördük, her birinin de görev süresi 5 yıldır. 5 yıl oluncaya kadar hiçbirine de dokunmadık. İstikrar budur, ön görüle bilirlik budur.

*İşler iyiye gidince benim alanım ekonomi de, işler kötüye gidince faturasını kesecek birini bul, kurumları şamar oğlanına çevir, bir başkan gitsin öbür başkan gitsin niye? Suçu yıkacak ya birine. Gerçekten bu kafaya esince iş yama var ya, bu çok büyük bir problem.

“BİR GİDİN HALKIN ARASINA KARIŞIN”

“Buradan ben Sayın Erdoğan'a seslenmek isterim” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şöyle dedi:

*Bakın kafanız esince yapacağınız işleri ben size söyleyeyim. Mesele şöyle bir gidin halkın arasına karışın. Şu 50 araçlık konvoylardan inin şöyle çarşıya pazara inin vatandaşın halini hatırını durumunu sorun, destekten ne haber, biz destek açıklayıp duruyoruz, alabildiniz mi diye bir sorun bakalım ne cevap alacaksınız.

*Kaç esnaf alabilmiş bunu? Biz il il ilçe ilçe dolaşıyoruz. Girdiğim her dükkâna soruyorum destek aldığını söyleyen şu anda 100 dükkândan biri bile değil. ‘Yok' deyip gülüyorlar. Bazıları diyor ki neler yaptık zaten alamayacağız 500 lira onu da vermedi diyor esnaf.

“KENDİNİZİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLARAK GÖREVLENDİRİN”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şöyle devam etti:

*İktidar nedense Kanal İstanbul'dan vazgeçmek kafasına esmiyor. Kafalarından kaybettikleri belediyeler ile uğraşmaktan vaz geçmek esmiyor. Kafalarına endense üreticinin çiftçinin maliyetini düşürüp kârını nasıl arttırırım diye düşünmek esmiyor. Bu milletin doğmamış çocuklarını bile borca batırdılar ve kafalarına nedense bu milletten bir özür dilemek bile esmiyor.

*Kadın haklarını koruyan bir sözleşmeden gece saat 2 de çıkmayı biliyorlar ama nedense kafalarına ya şimdi bu potansiyel katiller acaba bundan cesaret alır mı diye geçmiyor.

*Kafalarına nedense olumsuz göstergelerde zirvedeyiz. Dünyada olumlu göstergelerde listenin hep dibindeyiz bunları nasıl düzeltiriz esmiyor. Ne esiyor kafalarına? Anca bir Merkez Bankası başkanını görevden alıp yenisini atamak esiyor. Bakın ben Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bunlarla hiç uğraşmayın bakın. Arkadaşlara da yazık. Biri geliyor biri gidiyor.

*Zaten Merkez Banksı'nın para politikasının grubu ayda bir toplanır, 2-3 saatlik bir toplantıdır. Kendinizi Merkez Bankası başkanı olarak görevlendirin, oturun başına ne karara alacaksanız bunu kendiniz alın. Bunu varlık fonunda yaptı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanı kendisine görev atadı. Atayan Cumhurbaşkanı atanan Recep Tayyip Erdoğan. Varlık Fonu'nun başına kendini de görevlendirdi.

*Örneği de var. Merkez Bankası Başkanı olarak kendisini görevlendirsin. Alanı ekonomi zaten. Zaten fiilen şu anda siz yönetiyorsunuz Merkez Bankasını. İmzayla hemen Merkez Bankasının başına geçin. Sonra da atama kararnamesine şöyle bir bakın ve benim alanım ekonomi diyen birisini görevlendirdiğiniz için eminim kendinizle gurur duyacaksınız.

ERDOĞAN’IN DÖVİZ ÇAĞRISI

*Vatandaşlarımıza ‘döviz, alın getirin' diyor. Sen bu milletin alın teri olan dövizi tüket, ondan sonra milletten altın döviz iste. Bütün dünya vatandaşına doğrudan destek verirken, IBAN numarası vermişlerdi. Bu millet yanlışlarınınız bedelini ödemek zorunda değil.

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