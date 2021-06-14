Ali Babacan: En az 150 milyar dolar borcu var, Merkez Bankası bu hale düşürülür mü?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kars'ta partisinin 1. Olağan Sarıkamış İlçe Kongresi'nde konuştu.

“GENÇLER SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI BEĞENMEKTEN KORKUYOR”

Sözlerine Sarıkamış şehitlerini anarak başlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

* 3Y ile başlayan parti 3Y ile gidecek gibi görünüyor. Gençler sosyal medyada paylaşım yapmaktan, yapılmış paylaşımı beğenmekten korkuyor.

* Türkiye baskı ve korkuyla yönetilen bir ülke haline geldi. Bizim kültürümüzde sabır var, ümit var. Yoksulluktan canına kıyma diye bir şey yok. Bu hükûmet maalesef bunu da yaşatıyor.

* RTÜK yayın yasağı getirdi; ‘Televizyonlar bu yoksulluk intiharları haberlerini yayınlayamaz, halkın morali bozuluyor' dedi. Halkın moralini bozan televizyon değil, hükûmetin kendisi.

“130 MİLYAR DÖVİZ REZERVİNİ CAYIR CAYIR SATTILAR”

* Taraflı cumhurbaşkanı göreve başlayıp akraba bakanı görevlendirdikten sonra Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır satarak şu anda eksi 60 milyar dolara indirdiler.

* Merkez Bankası'nın kasalarında 90 milyar dolar civarında döviz ve altın görünüyor ama onlar dışarıdan borç alınmış. Hatta dışarıdan alınanın da 60 milyar doları da satılmış, onun için eksi 60'a düşmüş.

“MERKEZ BANKASI’NIN PİYASAYA 150 MİLYAR DOLAR BORCU VAR”

* Merkez Bankası'nın şu anda piyasaya 150 milyar dolar borcu var, bunun karşısında elinde sadece 90 milyar dolarlık döviz ve altın varlığı var. Bir ülkenin Merkez Bankası bu hale düşürülür mü? Yazık günah değil mi?

* Sizin döviz rezerviniz eksiye düşünce döviz kurlarını kontrol edebilecek herhangi bir güç elinizde kalmıyor. 2018 haziranından bu yana üç ciddi kur krizi yaşadık.

“YILLARIN EMEĞİ VAR, O REZERVLERİ DAMLA DAMLA BİRİKTİRDİK”

* Geçen ‘Merkez Bankası'nın rezervinin ne olduğu sorulur mu?' diyor. Tabii sorulur. Biz onu damla damla biriktirdik. Bu milletin ihracatçısının, üretip ihraç eden çiftçinin, turizm sektöründe çalışan garsonun, aşçının, işçinin alın teriydi. 27 milyardan alıp 136 milyar dolara çıkarttık.

* Yılların emeğidir. İki yılda çarçur ettiler. İçimiz cız ediyor. Gübre, ilaç, motorin tamamen döviz. Döviz kurunu kontrol edemiyorlar çünkü Merkez Bankası artık bağımsız değil. Hükûmetin sürekli bilinçsiz müdahalesi var. Bunun sonucunda enflasyonu da döviz kurlarını da kontrol etme imkânı kalmadı.

“MALİYETLER ARTTI, SATIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

* Dört kalemdeki maliyet artışlarını söyleyeyim. Bir yılda üre gübresinde yüzde 235, süt yeminde yüzde 76, mazot fiyatında yüzde 32, saman fiyatında yüzde 72 artış var. Çiftçinin borcu 150 milyarı aştı. Sadece bir sene. Maliyetler arttı ama satış fiyatları o kadar artamıyor.

* Vatandaşın satın alım gücü artamıyor. Devlet emekliye, asgari ücretliye açıkladığı enflasyon oranıyla zam veriyor. Dışarıdaki gerçek enflasyon farklı. TÜİK yüzde 16 açıkladı. Buna kim inanır?

“CUMHURBAŞKANININ HER ŞEYDEN ANLAMASI ŞART DEĞİL AMA BİLMEDİĞİNİ BİLMELİ”

* Türkiye bir dönem AB sürecinde çok başarılıydı. Türkiye'yi AB standartlarına yükseltmeyi hedefleyen bir kadro o başarıyı elde etti. Dış politika saygın, itibarlı, başarılı bir ülkeydik.

* Çünkü uluslararası ilişkiler uzmanı düzgün insanlar işin başındaydı. Bir ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanının her şeyden anlaması şart değil ama bilmediğini bilmesi lazım.

“BU MİLLETİN TOPRAĞINI SUYUNU KORUYACAĞIZ”

* Muhalefet partileri genelde problemleri ortaya koyuyor. Ancak dikkat edin, çözüm üreten kim var? Neyi yapacaklar diye sorduğunuzda orada koskoca bir boşluk var.

* Siyasetin bir laf üretme bir de iş üretme kısmı var. DEVA Partisi siyasetin iş üretme kısmında. Ayağı yere basan sağlam, tutarlı, uygulanabilir eylem planlarını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu milletin daha fazla fakirleşmesine müsaade etmeyeceğiz.

* İşsizliği hızla gerileteceğiz. Aileleri kara kara düşünmekten kurtaracağız. Gençler yarınlarına endişeyle değil, heyecan ve ümitle bakacak. Bu ülkenin doğasını, mavisini, yeşilini, toprağını, suyunu koruyacağız.