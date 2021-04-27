Ali Babacan: Hükümetten acilen bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tam kapanma kararına ilişkin görüşünü sosyal medya hesabından videolu olarak paylaştı.

“KAPANMA ANCAK DESTEK PAKETİYLE BERABER OLMALIDIR”

Genel merkez başkanlık kurulu toplantısının ortasında kapanma kararını duyduklarını ifade eden Babacan, en az 2 haftalık kapanma kararının partisinin de önerisi olduğunu belirtti.

“Kapanmayla beraber vatandaşlarımıza bir destek paketi açıklanması gerekiyordu” diyen Babacan, şöyle devam etti:

* Bütün dünya bunu böyle yönetiyor, kapanıyor ama aynı zamanda vatandaşına doğrudan destek veriyor.

* Küçük işletmeler, esnaf, gündelikle geçinenler, bütün vatandaşlarımız 3 hafta boyunca mağdur kaldılar. Biz hükümetten acilen bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz.

* Kapanma ancak destek paketiyle beraber olmalıdır. Tabi ki etkin bir aşılama programıyla beraber kapanma anlamındadır.

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