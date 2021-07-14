Ali Babacan: Kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da partisinin Defne İlçe Binası'nın açılışında konuştu. Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* 84 milyonluk ülkeyi tek kişinin keyfine mahkûm eden taraflı, partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. Ülkeyi yöneten bu zihniyeti ve iktidarı inşallah topyekûn değiştireceğiz. Bu kötü yönetimi tarihin tozlu sayfalarına acı bir hatıra olarak bırakacağız.

“İKTİDARIN DAYATTIĞI ‘MAKBUL VATANDAŞ’ KİMLİĞİNİ YIRTIP ATACAĞIZ”

* Ülkemizin batısıyla doğusu, kuzeyiyle güneyi aynı imkanlardan yararlanacak. Devlet yapısında işe alımlarda, yükselmelerde, üst düzey yönetimlerde herkese eşit fırsat tanınacak. Bugünkü iktidarın dayattığı ‘makbul vatandaş kimliği'ni yırtıp atacağız.

“DEVLETİN ÜRETTİĞİ ŞİDDETE DE KARŞIYIZ”

* Acıyı bile kutuplaştıran bu zihniyete; Ali İsmail Korkmaz için de, Ahmet Atakan için de, Abdullah Cömert için de içimizin yandığını göstereceğiz. Bu vesileyle 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı protestoları sırasında orantısız güç kullanımı sonucu Ali İsmail'in, Abdullah Cömert'in ve Ahmet Atakan'ın ailelerine huzurlarınızda başsağlığı diliyorum. Gezi olayları tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Sadece çevre, yeşil, ağaç için, bu ülkenin taşı toprağı börtü böceği için haklı gerekçelerle sokağa çıkan vatandaşlarımız vardı.

* Biz onların hepsinin yanında olduk ve onları anladık. Bu karışık ortamdan istifade edip istismar etmeye, işi şiddete doğru evirmeye çalışanlar oldu. Bunların da farkındayız, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Barışçıl gösteriler, protestolar, yürüyüşler şiddet içermedikten sonra anayasal temel bir haktır. Doğal insan hakkı olan protesto ortamını istismar edip orada şiddet üretenlere karşıyız, devletin ürettiği şiddete de karşıyız.

“KAMUDA MÜLAKAT SİSTEMİNİ KALDIRACAĞIZ”

* Alevi vatandaşlarımızın, Arap vatandaşlarımızın ayrımcı muamele karşısında incindiğini biliyoruz. Kamuda işe alımlarda ayrımcılıklar yaşandığını, liyakatin esas alınmadığını çok iyi biliyoruz. İşte biz o yüzden bu mülakat sistemini kaldıracağız. Hak eden hak ettiğini alacak.

“DEVA, ÇOK KİMLİKLİ OLMAYI ONUR ADDEDENLERİN PARTİSİDİR”

* DEVA Partisi, tek kimlik dayatan anlayışa geçit vermeyenlerin; tekçi anlayışı elinin tersiyle itenlerin partisidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden her türlü ayrımcılığı yok edecek, Türkiye'nin tek partisidir. Türkiye gibi çok kimlikli, çok kültürlü olmayı bir zenginlik ve onur olarak addedenlerin partisidir.

“DEFNE’NİN HASTANE EKSİKLİĞİYLE İLGİLİ BİR ADIM ATILMADI”

* Pandemi döneminde, 150 bin nüfuslu Defne'nin ihtiyaç duyduğu hastane eksikliğiyle ilgili bir adım atılmadı. Hastane demek can demek. Üstelik devletin önemli varlık sebeplerinden birisi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürmek. Bu iktidar vatandaşına sağlık hizmeti sunmak zorunda. Ama maalesef, ilçemizde bir devlet hastanesi yok. Biz bu zihniyeti ve adaletsiz sistemi değiştireceğiz.