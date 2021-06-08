Ali Babacan Tarım Eylem Planı’nı açıkladı

Adana’da partisinin iktidara geldiği ilk 90 ve 360 günde hayata geçirmeyi planladıkları 56 maddelik Tarım Eylem Planı'nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçinin traktörüne, toprağına haciz gelmeyeceğini söyledi.

“BU İKTİDAR SADECE SORUN ÜRETİYOR”

Babacan şunları söyledi:

* İktidardaki küçük-büyük ortakları biliyorsunuz, onların zaten ne zaman ne yapacağını bilen yok. Planları, programları yok. Gece yarısı rastgele attıkları imzalarla bu ülkeyi idare ettiklerini zannediyorlar. Biz, 90 ve 360 günlük eylem planlarımızın açıklamasına ilk olarak tarımla başlıyoruz.

* Tarımda çiftçimizin, üreticimizin yaşadıkları dertlerin hızlı bir şekilde çözecek çözümlerimizi detaylı bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ülkemizi ekonomiden sağlığa, eğitimden tarıma, teknolojiden hukuka, çevreden dış politikaya kadar her alanda sorun yumağının içine sokanlar güzel günlerin müjdecisi ya da çözümlerin bir parçası olamazlar.

* Bugünkü iktidar kendisini küçük ve dar alanlara hapsettiği için, milletimizin gerçek gündeminden bihaber. Sokakta insanlarımız neler yaşıyor; çiftçimiz, üreticimiz tarlada ne yaşıyor, bilmiyorlar, haberleri yok. Halktan tamamen kopuklar.

* Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde ‘2023' diyor, 2071'den bahsediyor, 2053'ten bahsediyor. Ya bugün memleketin sorunu var. Çiftçi, ‘su yok kuraklık var.

* Maliyetim artık benim yükseldi, satış fiyatından bu maliyeti karşılayamıyorum borcum birikti' diyor. Sayın Erdoğan çıkıyor, ‘ben üçüncü aşımı oldum' diyor. Gerçekten ülkenin problemlerinden kopmuş bir iktidar var bugün ve bu iktidar sadece sorun üretiyor.

“EMANETİ TESLİM ALMAK İÇİN HAZIRIZ”

* İktidarın sadece sorun ürettiğini çözüm üretmediğini belirten Babacan, “Geçtiğimiz hafta açıkladıkları ‘çiftçiye müjde' de şifa öneriler içermiyor. Bu iktidar sadece sorun üretmiyor, gün geçtikçe sorunun bizzat kendisi haline geliyor.

* İşte biz tüm bu sorunlara artık bir nokta koymak için buradayız. Özgür ve zengin bir Türkiye için hazırladığımız eylem planını hızlıca hayata geçirmek için neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz.

* Emaneti teslim almak için biz hazırız. Gün milletimizin öncelikli sorunlarını çözecek politikaları tek tek anlatmanın günüdür. Gün kuru hamasetin, içi boş sloganların arkasına saklananlara, ülkenin gerçek gündemini ve devasını anlatma günüdür.

“YETER Kİ GÖLGE ETMESİNLER”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda, “Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart” açıklamasının ardından doların tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek, 8,82 liraya kadar yükselmesini anımsatan Babacan, “Erdoğan sebep yüksek kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon sonuç diyorum. Daha geçen gün TRT'de iki laf etti Merkez Bankası'yla ilgili hemen dolar kuru tık tık tık yükseldi. Ertesi gün Merkez Bankası Başkanı düzeltmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı, ‘faiz insin diye söyledim Merkez Bankası Başkanı'na' diyor ertesi gün Merkez Bankası çıkıyor baktı piyasa karışacak, ‘yok daha indirmeyeceğiz faizleri' diyor. Zaten Cumhurbaşkanı bir sussun şu ekonomiye bir karışmasın inanın bugünkünden daha iyi olur. Daha iyi sonuçlar alırız. Bu ülke kendi dinamizmiyle çok daha iyi sonuçlar gösterir yeter ki gölge etmesinler” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, ‘DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 günlük programı’ kapsamında 56 maddelik Tarım Eylem Planı'nından bazılarını şöyle sıraladı:

-Çiftçimizin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz.

-Çiftçinin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretim aksamayacak.

-Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV'sini çiftçimize geri iade edeceğiz.

-Çiftçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin yarısını, yüzde 50'sini, destek olarak kendisine vereceğiz.

-Elektriği, çiftçiye özel tarifeyle, daha ucuza sağlayacağız.

-Tarım desteklerini, üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız ve aynı yıl içinde destek ödemelerini gerçekleştireceğiz.

-Çiftçimizin kalkınması için; tarımda ithalatı değil, içeride üretimi destekleyeceğiz.

-Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici sanayici iş birliğini etkin hale getireceğiz.

–Tarım liselerini tekrar açacağız.

-Küçük üreticinin pazarlama problemlerini çözeceğiz.

-Özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz.

-Başta tohum olmak üzere, dışa bağımlılığı azaltacağız.

-Tarım sigortası kapsamını genişleterek çifrçilerimizi risklere karşı koruyacağız.

-Kuraklığın neden olduğu tahribatı önlemek amacıyla; tarımsal sulama yatırımlarını hızla tamamlayacağız. Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız.

-Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak, sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz. Sulu tarım yapan çiftçimizin gelirini, bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.

-DEVA iktidarında Ziraat Bankası yeniden, tekrar çiftçinin bankası olacak.

-Çiftçimizin teminat problemini çözeceğiz.

-Tarımsal kredileri, gerçek çiftçilere vereceğiz. Kredilerin geri ödeme zamanını ve hasat dönemi ve süresine göre belirleyeceğiz.

-Hayvancılık uğraşan üreticilerimiz de, artan maliyetlerin karşısında ezilmeyecek. mera, yayla gibi sorunlar geride kalacak.

-Yem bitkilerinin kullanımına yüzde 50'ye kadar destek vereceğiz.