Ali Babacan: TÜİK’in makyajlanmış enflasyon rakamları dahi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor

DEVA Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

* Hükümetin vahim hataları ve yanlış politikaları maalesef artık enflasyondaki yüzde artışlara değil, en kıymetli değerimiz olan vatandaşlarımızın hayatlarına yansıyor.

* Günler, vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı nedeniyle hayatlarına son verdiği haberlerini yüreklerimiz yanarak okumakla geçiyor. Yurtiçi Üretici Fiyatlarında artış yüzde 35'i aştı, çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulma sürüyor.

* Hükûmete, kurumlara ve politikalara güven kalmadı. Enflasyonun önümüzdeki dönemdeki görünümüne ilişkin endişeler de ciddi biçimde artıyor. Hükümet, sorunları görmezlikten gelme ve inkâr etme anlayışını terk edip, ülkemizin kaynaklarını yandaş gruplar ve rant projeleri için heba etmek yerine halkımızın gerçek ihtiyaçları için kullanmalıdır.

“EKONOMİDE TABLO KÖTÜLEŞİYOR”

* TÜİK'in nisan ayı verilerinde de görüldüğü gibi, hem tüketici fiyatları (TÜFE) hem de yurt içi üretici fiyatlarında (Yİ-ÜFE) yaşanan artış, ekonomik tablonun kötüleşmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

* TÜFE'deki aylık artış yüzde 1,7; yıllık artış ise yüzde 17,1 oldu. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 4,3; yıllık artış ise yüzde 35,2 oldu. Yurtiçi üretici fiyatları yıllık artış hızı bir yıl içinde 30 puana yakın artış gösterdi.

“TÜİK’İN MAKYAJLI VERİLERİ BİLE HAYAT PAHALILIĞINI GÖSTERİYOR”

* İlk dört aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 5,5; Yİ-ÜFE'de ise yüzde 12,9 seviyesinde. Hatırlanacağı üzere, hükûmet memurlarımıza bu yılın ilk altı ayı için yüzde 3'lük bir zam vermişti.

* Bu veriler, TÜİK'in bastırılmış ve makyajlanmış verilerine göre bile hayat pahalılığının ulaştığı dayanılmaz boyutu ortaya koymaktadır.

* Yapılan bağımsız enflasyon hesaplamalarına ve anketlere göre halkımızın fiilen yaşadığı enflasyon, resmî rakamların iki katından fazladır.

BABACAN: YOKSULLAŞMA ÜLKEDE CAN ALIYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da kamera karşısına geçerek TÜİK’in Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Babacan, şöyle konuştu:

* Bir açıklanan rakamlara baktık, bir de çarşının, pazarın, sokağın gerçek enflasyonuna baktık. Vatandaşın enflasyonu bambaşka bir rakam. Şunu da gördük ki artık TÜİK’in makyajlanmış enflasyon rakamları dahi, mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor bize.

* Üretici fiyatlarındaki artış, bir yılda yüzde 35’i geçmiş. Tüketici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 17’yi geçmiş. Açıklanan rakamlar son yılların rekor seviyesinde bir enflasyon olduğunu gösteriyor bize.

* Gerçekten bu ülkenin şu anda en önemli sorunları yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik. Bu artan fiyatların getirdiği yoksullaşma ülkede artık can alıyor. Yoksulluk intiharı haberlerine uyanıyoruz her gün. İçimiz parçalanıyor, canımız yanıyor.

“BU ÜLKENİN GERÇEKLERİNİ ALGI YÖNETİMİYLE ÖRTEMEZSİNİZ”

* İşi bilen, dürüst ve işin ehli bir kadro iş başına geldiği anda bu ülkenin sorunları çok hızlı bir şekilde çözülür. Biz Türkiye’yi yaşayan ve yaşatan bir ülke haline getireceğiz. Bunun için çalışıyoruz.

* Hükümet ne yapıyor? Attırdığı manşetlerde, yaptırdığı algı yönetimiyle gerçekleri kapatmaya çalışıyor. Bugünkü gazetelerdeki manşet ‘Zenginlik çok, gıda israfı çok’. Buna kim inanır Allah aşkına?

* Bu ülkenin gerçeklerini algı yönetimiyle örtemezsiniz. O günler bitti. O günler geride kaldı. Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmek ve bu ülkenin sorunlarına çözüm üretmek zorundasınız. Siz bilemiyorsanız biz ders vermeye hazırız. DEVA Partisi bunun için burada.