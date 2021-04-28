Ali Babacan’dan aşı tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor” açıklamasına tepki gösterdi.

“AŞI KITLIĞI YAŞANACAĞINI ÖĞRENDİK”

Sosyal medya hesabından görüntülü olarak açıklamada bulunan Babacan, “Bu akşam ailece iftar sofrasındayken 2 ay boyunca aşı kıtlığı yaşanacağını öğrendik. Bu aşı tedarik meselesi hükümetin ilk günden beri eline, yüzüne bulaştırdığı bir konu. Plan, program, basiret, tedbir yok. Şöyle bir bakın. İlk günden bu yana aşıyla ilgili neler açıklandı, neler gerçekleşti. Bu kabul edilebilir bir şey mi?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

17 günlük tam kapanma yaşanacağını ve vatandaşa ekonomik destekte bulunulmadığını da hatırlatan Babacan, “Bu ne demek? ‘Kapanın, ama açlığa mahkum olun’ demek. Aşı yok, bu ne demek? ‘Ölüme mahkum olun’…Ben buradan Cumhurbaşkanına soruyorum, bu milletin aşısı nerede? Bunun cevabını bekliyorum” dedi.

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